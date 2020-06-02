如何駕馭白褲造型　掌握幾個要點　塑造出夏天清爽經典造型

白色是一種永恆經典的顏色，同時也是屬於夏季的顏色。然而在男士的日常造型打扮之中，白色單品通常只局限於T恤或是恤衫，絕少數人會敢穿白色長褲。今次教大家如何輕鬆駕馭白色長褲以及配搭貼士。

白色單品一向百搭，亦適合任何風格造型人士，與不同的服飾一同配搭也絕對不是問題，也可以塑造出正式或是casual的感覺來迎合不同的場合。

白褲配西裝外套

最經典的紳士夏季造型，是一件navy色的孖襟西裝配白褲和monk strap皮鞋或是loafer。但坊間也有許多不同的演繹方法，當中的關鍵是要拿捏好色調的配搭，例如navy以外挑選一些大地自然色調如米、杏、啡、綠的西裝外套，並與同色系的皮鞋配搭，其餘的配飾應盡量簡單。

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白褲配恤衫

白色通常給人較正式的感覺，但它同時能輕易dress down變得休閒一點。例如與一件簡單的淨色恤衫和皮鞋配襯在一起，而藍襯白絕對是無敵的組合，你可以再加上一條與皮鞋襯色的腰帶來帶出成熟優雅感。

終極：全白造型

全身單色調的配襯方法上年開始非常流行，雖然不是人人能夠駕馭這種造型而又不會似 「新郎哥」。當中的關鍵在於挑選不同程度的白色，白色也有深淺光暗之分，這樣放在同一造型裡就能達到有對比和層次的視覺效果了。

鞋不能喧賓奪主

白褲已經是造型的視覺重點，所以無需配搭風格強烈的鞋款，因為這樣反而會讓視覺混亂。想要在穿搭上更有層次，建議配上較經典的啡或黑色monk strap或是loafer，或是簡約設計的白色運動鞋都是很好的選擇。

圖片來源：Manner Style 4 Men