Mod是突破傳統的時代精神　常見的時尚元素有哪些？

近年常常聽到Mod這個字，不論是音樂、時尚、文化，原來這個來自60年代的風潮，有著叛逆的意味，更衍生出Punk、Rave Culture等文化，向來也深受時裝設計師的喜受將之融入時裝之中，而Mod族群就稱為「Mods」。

The Beatles除了是英式優雅，也是Mods的代表（網上圖片）

說到Mods，不得不提同樣來自60年代的The Beatles，在他們穿上西裝之前都是休閒的Mod風格，具現代性，也簡約地表現自我，常見於穿著牛仔褲皮褸，其實是很貼切到當時年輕人的心理。Mod是Modernism的簡稱，早期的Mods很多都是從工人階段興起、二戰士兵的後代，予人的印象是愛騎電單車、聽爵士樂（當然也會聽The Beatles），與當時的英式紳士不同，他們會表現自我，毫無規限，穿自己喜歡的衣服、聽喜歡的音樂，甚至創出自己的舞步。

Vespa與軍褸息息相關（圖片來源：網上圖片）

Vespa與軍褸息息相關（圖片來源：網上圖片）

代表Mod的有Vespa，隨著Mods的興起就大行其道，當時的Mods其實仍然會穿著傳統的英式西裝，尤其是The Beatles帶來的窄身西裝，但由於要騎車就怕弄髒，於是會在外面加上一件M51或M65軍褸，將喜歡的圖案及音樂元素釘上外套上。除了軍褸與電單車，腳上所穿的Desert Boots也是標誌，本來Desert Boots是軍事用途，但因為它不似傳統皮鞋款如Oxford等有框架、不需要特別去打理和配搭，故帶有突破傳統、反叛的味道，就成為了Mod的標誌。另外能代表到Mod的時尚元素還有Levis 501、Ray-Ban、Dr-Martens等。

電影《Quadrophenia》充斥著Mods的音樂及時尚元素（圖片來源：《Quadrophenia》）

除了The Beatles，Mods的代表樂團還有The Who，後來1979年一齣帶領Mod復興的電影《Quadrophenia》正是由The Who監製，所採用的音樂來自其同名專輯以及Mods喜愛的Soul music。直到90年代，Mod在音樂的領域上轉化成英式搖滾音樂Brit-Pop，代表樂團是大家都熟悉的Blur、Oasis等。Mods除了是文化，也是一個時代的價值觀，影響至流行文化以及時裝審美，突破傳統是每個時代都需要的精神，所以Mod是不死的，只會不斷的重生、回歸。