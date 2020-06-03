型男旅遊裝備　Yohji Yamamoto行李箱旅遊系列　收藏度極高

Yohji Yamamoto繼剛剛在4月時為帽品牌New Era慶祝成立100周年的聯乘系列後，又發佈了與日本方面名為「旅遊系列」專為旅行而設的單品。

圖片來源：New Era

貫徹全黑美學

Yohji Yamamoto自2013年起已經一直與New Era有聯乘系列而且反應熱烈，今次聯乘系列主打旅行用品，對於品牌來說非常難得而其中焦點就落在一個手提行李箱上。全黑的設計不用多說是Yohji的標記，加上簽名字樣令收藏價值大大提高。間隔方面亦非常周到，有專為放laptop而設的位置，另有可加上New Era的帽扣在行李箱外等實用細節。

另外不得不提的帽款系列，今次推出的針織冷帽採用了COOLMAX物料以增強透氣性；還有皇牌9THIRTY款式分別有黑和藍色，均由EVA物料製成，擁有弄皺了亦不會變形的特點，所以是出門去旅行、搭飛機需要放入行李箱的首選。最後，還有用來放旅行時的證件、機票、地圖、電話之類物品的Passport套，內置的夾棉層可用來保護放置的私人物品。

（圖片來源：New Era）