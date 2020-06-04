解構西裝結構的裡（lining）與襯（interlining）的分別

許多人認識西裝但未必清楚知道西裝的結構，例如當談到各種西裝用到的lining時，其實講究的話能分為lining和interlining。

裡子有樣有作用

一般來說lining「裡」是用來保護內層服裝受到損壞，或者肌膚直接觸碰到縫線的痕跡或是手感粗糙的面料（如tweed）時而產生的不舒適感覺而加上的布料。通常採用柔滑質地的布料作為「裡」，除了有隱藏衣服的內部結構和美觀外，亦令穿著時更輕鬆舒適。

圖片來源：H.M. Cole

兩種內襯

而interlining「襯」則是指西裝的骨架部份。襯是面料和裡布之間的一層紡織品，用來撐起整件西服的材料。西裝的骨架依靠襯來建構，正式西裝就是因為加入了襯，穿起來才能挺身莊重，有別於一般休閒服飾的慵懶貼服。坊間有兩種內襯，以人手縫製的或是通過機器高溫燙上的內襯。後者慣常用於現成西裝上因為能大量生產所以價格亦相對較低，但缺點是生硬不透氣；相反縫製的內襯會用在bespoke西裝上，效果自然柔軟。不論是那種內襯、其目的都是令面料更堅挺及加強結構性，從而令西裝更耐穿。

內襯在男士服飾裡無處不在，在西裝外套上的胸口和lapel位置、下擺；恤衫的領口和袖口甚至是褲的腰頭和拉鏈位置都可能找到內襯的存在，用於加強布料的堅挺度和穩定性有一定的作用。