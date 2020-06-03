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FASHION 時裝

Havaianas聯乘mastermind JAPAN　「Tradi Zori」顛覆人字拖概念

/ 撰文 何國龍
/ 2020.06.03
來到夏天，就算閣下是如何優雅的紳士都忍不住會踢拖，但前提是，踢拖是否一定沒有品味？最近由巴西品牌Havaianas結合mastermind JAPAN的聯乘企劃推出街頭風格鞋款「Tradi Zori」，可能足以改變你對人字拖的既定印象。

圖片來源：Havaianas

說到拖鞋，Havaianas這個品牌源自於1962年，正正是受到日本傳統涼鞋Zori所啟發、推出可能是世界上最暢銷的拖鞋「The Traditional」。來到60年後的今天就回歸本源，邀請日本高級街頭品牌mastermind JAPAN進行聯乘。作品設計結合了後者的簽名式設計元素、招牌骷髏頭標誌以及Havaianas拖鞋的經典輪廓。款式有兩種，分別是採用傳統圓邊鞋底的Top及新穎方形鞋底設計的Tradi Zori。

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圖片來源：Havaianas

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mastermind JAPAN的創辦人本間正章指出，日本有別於歐美，拖鞋不只限於沙灘使用，在街頭也常常見到。至於日本傳統的鞋履「Zori」最初是由稻草製成，與和服一起配搭穿著，至今已演變成由不同的物料製成，而是次與Havaianas的合作，除了能重新打造現代的Zori款式，相信也能令這傳統之作錦上添花。

圖片來源：Havaianas

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