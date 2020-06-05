【男士配飾】Saint Laurent SS20系列　性感又不羈

由Anthony Vaccarello主理的Saint Laurent的男士總是帶點風騷味，除了是因為衣服的剪裁和輪廓較女性化之外，其styling風格也塑造出柔弱的形象。今季繼續延續此風格，靈感取材自音樂人Mick Jagger和Serge Gainsbourg創作出既搖滾又性感的全新系列。

圖片來源：Saint Laurent

圖片來源：Saint Laurent

細節中見配飾

Vaccarello說今季想呈現的是70年代的馬拉喀什（Marrakech），當套用在今天許多型人、藝術家聚集的洛杉磯時又會變成怎樣的情景？為了配合主題時裝騷設定在沙灘上舉行， 而剛由品牌發佈的新一季宣傳硬照也能近距離看到許多服飾上的細節，特別是各種男士配飾。

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更偏向中性路線

系列中能看到有許多不同形式的頸鏈重疊戴上，加上絲巾和草帽一同配搭出有點浮誇的造型。這正正就是當年Mick Jagger全盛時期的著名中性叛逆打扮，相信也是設計師的靈感所在。除了配飾，也能看到服裝上的細節如珠仔、繡花加上不同質感的布料配搭出豐富的層次感。

雖然說Vaccarello在接手Saint Laurent之前並沒有設計過男裝，而品牌的男裝系列亦一直有上一手留下的影子，但個人認為他漸漸找到他自己的方向。再者在街頭時裝、休閒打扮的大趨勢底下，興幸還有品牌能堅持做自己喜歡的事。