為善不甘後人　Supreme響應blacklivesmatter行動

Supreme作為街頭大牌，說到捐助更是為善不甘後人，在之前的日本海嘯、COVID-19疫症，都出錢出力捐助相關的機構。而最近持續在美國甚至全球升溫的#blacklivesmatter行動，Supreme也宣布將會捐出500,000美元予相關社會慈善機構。

Supreme與村上隆合作推出Box Logo Tee已為HELP USA籌得超過100萬美元（圖片來源：Supreme）

在早前疫症期間，各方各面的大品牌都紛紛投入慈善行列，除了生產相關的抗疫產品，也有錢出錢，而Supreme就與日本藝術家村上隆合作推出Box Logo Tee，正面印上村上隆標誌性的太陽花圖案，背面印上骷髏骨頭及太陽花，設計正是來自村上隆的著名畫作《鮮花與頭骨》，鮮花與頭骨寓意喜悅和恐懼，但總會在當中找到色彩及一絲希望。這批作品定價為60美元，會全數捐贈美國慈善組織。及後在5月底又與The North Face聯乘合作推出「One World Tee」，全數收入也會捐贈予GlobalGiving救助疫情。其實Supreme類似的行為源自於2011年，當時發生日本海嘯和地震，Supreme首次推出賑災Box Logo Tee並將全數收入捐贈予日本紅十字會，那次的Box Logo Tee背後寫著「2011年3月」以及「United We Stand」，別具意義。

Supreme X The North Face「One World Tee」（圖片來源：Supreme）

說回最近，由於黑人George Floyd的事件於美國近日發生多起抗議活動，名人、明星紛紛表達意見。而大家都在社交平台見到及發布加上#BlackOutTuesday、#BlackLivesMatter、或#AllLivesMatter的Hashtag的黑色圖片，其實George Floyd的事件只是歷史的一角，而#BlackLivesMatter就起源自2013年，自美國非裔青年Trayvon Martin被槍殺之後而開槍的警員被判無罪，網路上就發起了#BlackLivesMatter的行動，後來變成一場國際維權運動也是一個維權組織。最近Supreme就在官方Instagram上宣佈捐出500,000美元予相關社會慈善機構包括Black Lives Matter、Equal Justice Initiative、Campaign Zero和Black Futures Lab，除了單次的捐助，品牌也承諾將持續幫助同類型的團體。