為善不甘後人 Supreme響應blacklivesmatter行動
/ 2020.06.05
Supreme與村上隆合作推出Box Logo Tee已為HELP USA籌得超過100萬美元（圖片來源：Supreme）
在早前疫症期間，各方各面的大品牌都紛紛投入慈善行列，除了生產相關的抗疫產品，也有錢出錢，而Supreme就與日本藝術家村上隆合作推出Box Logo Tee，正面印上村上隆標誌性的太陽花圖案，背面印上骷髏骨頭及太陽花，設計正是來自村上隆的著名畫作《鮮花與頭骨》，鮮花與頭骨寓意喜悅和恐懼，但總會在當中找到色彩及一絲希望。這批作品定價為60美元，會全數捐贈美國慈善組織。及後在5月底又與The North Face聯乘合作推出「One World Tee」，全數收入也會捐贈予GlobalGiving救助疫情。其實Supreme類似的行為源自於2011年，當時發生日本海嘯和地震，Supreme首次推出賑災Box Logo Tee並將全數收入捐贈予日本紅十字會，那次的Box Logo Tee背後寫著「2011年3月」以及「United We Stand」，別具意義。
Supreme X The North Face「One World Tee」（圖片來源：Supreme）
說回最近，由於黑人George Floyd的事件於美國近日發生多起抗議活動，名人、明星紛紛表達意見。而大家都在社交平台見到及發布加上#BlackOutTuesday、#BlackLivesMatter、或#AllLivesMatter的Hashtag的黑色圖片，其實George Floyd的事件只是歷史的一角，而#BlackLivesMatter就起源自2013年，自美國非裔青年Trayvon Martin被槍殺之後而開槍的警員被判無罪，網路上就發起了#BlackLivesMatter的行動，後來變成一場國際維權運動也是一個維權組織。最近Supreme就在官方Instagram上宣佈捐出500,000美元予相關社會慈善機構包括Black Lives Matter、Equal Justice Initiative、Campaign Zero和Black Futures Lab，除了單次的捐助，品牌也承諾將持續幫助同類型的團體。
在 Instagram 查看這則貼文
The Black community has inspired and supported Supreme since day one. This week we will donate $500,000 between Black Lives Matter, Equal Justice Initiative, Campaign Zero and Black Futures Lab. We stand in solidarity with the fight for justice and equality, and will continue to invest in the community.