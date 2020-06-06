【男士造型點綴】拯救單薄夏日look 配飾網購攻略

夏至快臨，代表炎熱的盛夏已經來到，每日出門也只好無奈向無情高溫低頭，以單薄清爽的輕裝示人，卻失去了悉心營造搭配的樂趣。其實各大品牌推出的時尚配飾如太陽眼鏡、手鏈、purse小袋子等，就正好用作拯救單薄的夏日造型，甚至更可以為盛夏搭配畫龍點睛！而以下男裝配飾網購推介，也正是針對香港炎夏的品味配飾之選。

Sunglasses - 增強氣場

（圖片來源：NATIVE SONS）

太陽眼鏡除了遮擋紫外線以及遮掩倦容的實際作用外，無疑更是放在臉容上的重要配飾，如配搭得宜絕對能加強氣場！款式選擇上除了要考慮自己臉型外，同時也可挑選一些時下流行及夏日感的設計元素，例如Balanciaga以及NATIVE SONS的全金屬鏡架，又或如日本新銳Blanc...以及英國代表Cutler and Gross的夏日輕盈色感新作；至於日牌nonnative的出品更加上皮革眼鏡繩，進一步點綴夏日造型。

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Bracelet - 腕之細節

（圖片來源：FANTASTIC MAN）

作為品味男士，自然要懂得從細節中展現心思，而除了一枚彰顯精湛工藝的腕錶之外，手鏈和手鈪也是男士腕上不可或缺的配飾。由結合Gucci經典元素的925銀手鈪、MIKIA的天然石手鏈、AMBUSH的實驗風格銀飾，以至1017 ALYX糅合機能元素的破格手鈪設計，均是今夏男士腕上的重點推介。

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Purses - 男士福音

（圖片來源：Upscale Hype）

近年男士的小手袋熱潮靜起革命，透過高實用性又靈活多變的設計，旋即攻佔各大時尚舞台，男士們的日常配襯終於正式得到解放，炎夏中也能攜上輕便小袋子示人。日本新貴COMOLI的Passport Case呈現出成熟的皮革質感，同時結合日製精良造工；hobo的皮革小袋加上了撥水塗層處理，於陰晴不定的夏季尤其實用；PORTER的出品則採用輕量設計，結合軍事風格設計更切合男生；至於Valentino的螢光色搶眼設計，更是為充滿活力的夏日而生。

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Cap - 頂上配飾

（圖片來源：Wonder Mountain）

各款cap帽無論是經典的baseball cap、camp cap以至近年流行的bb cap，均可說是最常見又非常容易配襯的帽款，而當面對炎夏猛烈陽光，cap帽也正好大派用場！NEIGHBORHOOD、WTAPS、White Mountaineering等日牌在新季度都有推出採用輕薄透氣布材的新作，而機能品牌代表The North Face更將cap帽結合GORE-TEX技術，進一步為帽款注入實用的防水透氣機能。至於Polo Ralph Lauren經典的baseball cap設計，更適合為夏日搭配注入充滿活力的鮮明色彩。