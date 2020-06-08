【Style Icon】Uniqlo創意總監木下孝浩：隨年齡增長　最重要舒適

今次想介紹的，是前《POPEYE》生活時裝雜誌總編輯木下孝浩。自2018年離開雜誌後隨即進入Uniqlo公司成為創意總監，此舉震驚當時出版界。一頭白髮和載著標誌性黑框眼鏡的他多年來的造型打扮都有種成熟男士少有的清新感，值得我們參考。

木下孝浩（中）（圖片來源：The NYC Streets）

將City Boy精神發揚光大

《POPEYE》雜誌最為人熟悉的，就是裡面呈現出一種城市男孩「大唔透」但有些時候又有幾分成熟的獨特衣著風格，多年來都熏陶過不少男士和潮流之士。前總編輯木下孝浩的衣著風格亦流露出《POPEYE》的影子，喜愛把不同質感和休閒服飾融入日常打扮中，創造出個人風格十分強烈的smart casual造型。

受Thom Browne影響最深

他30歲初時訪問過Thom Browne，被他制服式的穿搭造型深深影響，所以他的時裝哲學也一切從簡。喜歡seersucker、灰色西裝，也愛及膝剪裁短褲，他的造型雖然不會像意大利人般穿西裝穿得正式優雅，但反而輕鬆得來且不造作。

圖片來源：Buro 24/7

木下孝浩認為隨著年齡的增長，會開始了解自己真正喜歡甚麼 ，不會像年輕時盲目追隨潮流，反而是了解自己後，時尚品味亦會自然與自己調節，讓自己更加舒服才是重點。