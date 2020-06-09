【男櫥神】色丁不只出現於晚禮服上 教你如何穿Total Look

還記得Ryan Gosling在電影《極速罪駕》（Drive）其中最經典一幕穿上白色色丁（Satin）的Bomber Jacket嗎？其形象深入民心到令這種原本很女性化的面料成功洗底，放在男士身上同樣能散發出性感誘人的氣質。今季不若而同有品牌推出各種色丁造型希望俘虜眾男士的心，但究竟要如何才能駕馭這可能是最難穿的男士面料呢？

光滑高貴感

色丁（Satin）又被稱為「仿真絲」，屬人工合成面料。表面光滑細膩且擁有光澤感，所以往往被視為很女性化的面料，男士則會在晚禮服上最常用到。 這種獨特的光澤感同時能給予穿著者一種高貴感，畢竟真絲是種價格高昂的奢侈面料，而色丁雖然價錢低但也有分高級款式。主要是取決於面料的成分、做工和工藝。品質好的色丁，也是可以擁有非常柔軟的手感。另外還有價格相宜的絲混棉選擇，同樣有像色丁般的光澤感。

圖片來源：Olivier Père

不再局限於外套

配搭方面，以往只會用於外套上的色丁再與其他質感的服飾一同配搭，今季設計師們都「all in」地由頭到腳來一個色丁的total look。Balmain、Dior Men、Marni、Ermenegildo Zegna的色丁西裝造型，其焦點已經落在西裝上，所以其他的配飾都盡量低調。Dunhill、Loewe同樣以色丁製作大褸配上飄逸的長褲，感覺同樣masculine又舒適。

圖片來源：Dunhill

比想像不焗身

色丁是種需要小心handle的面料，因為穿出高貴或是便宜感只是一線之差。同時不要以為色丁只適合用於晚禮服的領口位置，其實它的可塑性相當高，尤其是其柔軟及透薄度其實十分適合又濕又熱的夏天穿著。