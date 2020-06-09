漁夫帽如何從軍事走到Hip Hop、從街頭走上時尚天橋

近年來無論在街頭還是時尚天橋上，都紛紛見到漁夫帽的蹤跡，這件單品明顯是別具功能性，它的時尚元素和文化味道是怎樣走出來的？

大家還記得IKEA推出的Knorva漁夫帽被一度炒熱嗎（圖片來源：IKEA）

有說最初漁夫帽是來自愛爾蘭一帶的，由於防水的材質加上易於摺疊的特性深受戶外人士所喜歡，不論是漁夫、軍人或進行戶外活動的朋友，然而，單單是功能性未能令它化身時尚單品。在80、90年代，漁夫帽受到Hip Hop界的青睞，不論是舞者還是Rapper頭上都有一頂漁夫帽，而在英國，漁夫帽又有別稱為「Reni hat」，是因為滾石樂隊的鼓手Reni經常戴著。當時主要生產這個單品的有Kangol及Stüssy，直到近年，Prada、Loewe、Chanel、Burberry等High Fashion品牌亦以此作為革新的材料而放上天橋之上。

滾石樂隊的鼓手Reni經常戴著成為標誌，漁夫帽又有別稱為「Reni hat」（網上圖片）

只不過，Hip Hop界只是將之放入流行文化之中，而真正令漁夫帽普及的反而是軍事用途，也可能是後人對於軍事風格的喜好而參考造型。在60年代的以色列戰士捨棄了傳統的頭巾而選用了漁夫帽設計的帽子來遮陽擋光，後來成為了他們自由與獨立的象徵。至於美國方面，大家可能都有看過《大力水手》——這個角色正表現著80年代的美國海軍，而他頭頂上的帽子，其實是由漁夫帽演變而成的「Dixie Cup hat」，但礙於寬大的帽邊不利工作，於是將之摺起。在之前的越戰時期，其實美國已經引入了類似漁夫帽款式的「Boonie hat」，但大多採用軍綠色、虎紋和迷彩圖案設計。

類似漁夫帽款式的「Boonie hat」（圖片來源：Wiki）

Popeye戴著的其實是摺起了帽邊的Dixie Cup hat（網上圖片）

來到今天，以前生產漁夫帽的品牌已成為了街頭大牌子，漁夫帽已是不可或缺的潮流單品，漁夫帽既是街頭潮流的標誌也是軍事風格的一環，當中的文化底蘊就是向Hip Hop的好年華致敬。至於近年在各大High Fashion品牌回歸是因為漁夫帽感覺親民貼地，象徵著新舊文化的接合與顛覆的形式。

圖片來源：Prada