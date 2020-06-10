【男櫥神】工裝褲粗獷兼實用　用來襯西裝出奇地時尚

Cargo Pants 又稱工裝褲源自軍服，90年代紅極一時。其設計特點是褲的兩側擁有大容量的褲袋，堪稱實用性高的款式。今季有不少品牌都把這經典的設計融入到系列中塑造出意想不到的高端時尚效果，而現實中亦有不少人辦試範工裝褲的穿搭造型可供參考。

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逐漸成為軍服

據說這褲款最早出現於英軍軍服中，其後才逐漸成為美軍以至全球不同軍隊的軍服，最大特徵是褲管兩側有容量極大的褲袋，腰間褲耳（Belt Loop）設計較闊，以方便軍人佩戴粗身腰帶裝載各種隨身物品，而鬆身剪裁褲管底部會有束繩以便將褲腳收緊藏於軍靴內。

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工裝褲更有趣

當中最佳試範人辦非Nick Wooster幕屬，他一頭油頭白髮加健碩身型，穿衣打扮的風格都偏愛粗獷masculine。他愛以工裝褲與同樣充滿質感的tweed西裝褸、皮靴配襯，這也是最普遍的穿法而且感覺順眼。工裝褲比一般的chino更有趣而且多一點男性魅力，不論用來襯休閒還是smart casual的造型皆可，所以今個夏季你也是時候添置一條了。

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