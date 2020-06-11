【男櫥神】Prada推虛擬現實企劃　男友視覺帶女模遊走意大利街頭

原本今個月在米蘭舉行的21年春夏男裝系列已經宣布會變為數碼化形式進行，當一眾重點品牌還在思考以怎樣的方式去吸引觀眾時，Prada便率先推出一系列虛擬現實（Virtual Reality）的視覺內容供用戶在家中瀏覽。

圖片來源：Prada

無懼疫情 繼續體驗

此企劃除了是希望透過VR來感受尤如置身於品牌在東京、紐約和洛杉磯的旗艦店內，給用戶獨特的購物體驗從而提升銷售數字之外，也能在線上遊覽位於米蘭和威尼斯著名的Prada基金會；用戶還可近距離觀看Prada 2020春季系列，以及Prada男裝鞋背後的手工製作工藝，並體驗度身定制的服務。

圖片來源：Prada

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用戶可「男友視覺」拖著身穿Prada的女模特兒遊走意大利街頭，到Prada基金會裡看看展覽場地或是「摸摸」最新一季的品牌服飾，這全都是拜VR技術所賜。

用戶將可以在熱門的線上平台如YouTube VR、VEER、Youku和Facebook上瀏覽這些VR內容。而此舉亦反映了品牌對創新科技及全球數碼化這大趨勢的關注，因為上個月Prada就與客戶體驗管理平台Sprinklr達成合作協議，希望能夠提升品牌在消費者體驗方面的數碼化水平。

雖然隔著屏幕去觀賞時裝騷怎樣也比不上身在現場能感受到那緊張又期待的氣氛，但在這個非常時期只有科技和互聯網才能將我們的距離拉得更近。