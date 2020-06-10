New Balance Face Mask V3現正推出 醫療級外型簡約型格

縱使今日的抗疫之路看似是穩定下來，但其實我們不能夠就此掉以輕心，但不容置疑的，是各方各界已經默默地在為此而作出準備及貢獻，抗疫資源也從短缺而走到可以提高質素的情況。今回要介紹的就是New Balance推出一款新式的三層式口罩，這不是只有外表，而是可重用並具備醫療級數的。

「NB Face Mask V3」（圖片來源：New Balance）

早在三月，New Balance就宣布因應疫情與醫療機構合作大規模生產口罩，在過去的日子其實已經生產了超過100萬個口罩，但是次同樣與醫療機構合作推出的卻是一個嶄新的作品。名為「NB Face Mask V3」的口罩屬於醫療級數，三層設計採用的物料包括TPU、絨面聚酯纖維、聚氨酯過濾海綿及尼龍，除了輕巧透氣、堅固耐用，更是可以機洗，換言之是可以重用的。

「NB Face Mask V3」（圖片來源：New Balance）

是次的作品不只是為了支持當地政府及醫療保健界，而是為了可以向公眾出售而設計的，由製作原型到投入生產只花了12天，現正推出灰色版本，有可調式鼻樑與耳掛式設計，當然有印上了品牌的Logo，售價為24.99美元，已在官網上發售，而品牌同時又預告下個月可能推出一款限量發售的運動面罩。