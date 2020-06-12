Uniqlo x Theory推出極簡輪廓聯乘系列　著重功能乘細節間平衡

近月時裝界的氣氛沉寂不少，難得有Uniqlo不斷推出聯乘系列刺激一下市場，算是時裝界的一點清泉。而過往一直是聯乘佼佼者的Uniqlo，今次是再度攜手與紐約時裝品牌Theory合作推出2020春夏聯名系列，單品沒有天花龍鳳，更像是踏踏實實地造出有功能性有細節之物。

永恆的上班制服

Theory是不少年輕上班旅會穿的品牌，貪其設計款式簡約不過時同時又帶點剪裁細節。今次與Uniqlo的聯乘系列也不例外，以品牌標誌性的極簡輪廓和柔和自然色系打造出smart casual的永恆造型。

結合 Uniqlo的輕爽透氣且吸汗速乾的DRY機能布料，為男士打造兼具摩登時尚與功能性的風格單品，包括剪裁俐落的Polo恤（分鈕扣式或是拉鍊式設計）、短褲及長褲等不同單品。色調方面上身服飾用上季節性的天藍、薄荷綠以及經典的軍藍、黑和白色，而下身則以黑、卡其或墨綠色等極百搭易襯的色彩組合。唯一可惜的是沒有推出西裝外套款式或是其他配飾產品。

假日短褲造型（圖片來源：Uniqlo）

圖片來源：Uniqlo

圖片來源：Uniqlo

圖片來源：Uniqlo

經典就會著重細節

經典耐看的設計往往就是毫不起眼但憑著好的剪裁輪廓、設計細節、物料舒適度等因素取勝，而相信這個聯乘系列成功做到了。一年好的單品，往往可以買足一星期，誠如Steve Jobs、Zuckerberg便是最佳衣著人辦。而這批全新春夏聯名系列將於6月19日起發售。