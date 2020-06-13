熟男單品Polo恤重回時裝界　休閒搭配提案 公開配襯Tips

經典的Polo Shirt設計不經不覺已橫越一世紀，由最初的馬球服飾到相繼跟網球與哥爾夫球運動結緣，及後至1960年代更成為廣受英國年青一族追捧的服裝設計，同時更是美國Ivy league文化中不可或缺的代表單品。潮流如輪轉，Polo shirt近來也再度成為時裝界的keywords之一，而以下提案的配襯tips除了盡量減低「襯出事」的機會之外，也驗證Polo Shirt一樣可以幻化出多變時尚造型。

Button-up顯配襯心思

（圖片來源：Ralph Lauren）

跟T恤相比，Polo shirt領口半開並設有鈕扣的設計，讓配襯時可以有更多變化，然而對於坊間不時會見到的「企領」襯法筆者實在不太建議，相反button-up扣上「頸喉鈕」穿著，更能予人悉心配襯、dress up的感覺，中和polo shirt原本慵懶休閒的氣息。

合身 + Tuck-In營造斯文玩味

（圖片來源：Lacoste）

除了近來時裝界流行的oversized設計polo shirt外，如果自問對自己身型有信心的話，大家也可以選配合身、甚至帶點slim fit的polo shirt，並以攝衫tuck-in的方式穿著。大家更甚至可配襯tarten check的格紋西褲，在斯文玩味之中透出英倫氣息。

領口細節點綴

（圖片來源：Fred Perry）

Polo shirt的獨特領口設計讓領圍部分看起來更具層次，如此獨特的細部設計也正好再加上accessories點綴，由bow-tie、頸鏈、bandana到再內襯領呔以及恤衫，猶如在領圍間的時尚魔法，稍花心思就能讓一身造型更具看點與層次。

Suit Up營造優皮氣息

（圖片來源：Rowing Blazers）

Polo shirt的設計猶如介乎恤衫的正經與T恤的休閒之間，因此若外襯西裝外套，就能從西裝或紳士造型中跳脫出不按常理出牌的時裝玩味，並營造出優皮氣息，讓polo shirt徹底擺脫老成持重的舊印象，解放出日常造型上的更多可能。