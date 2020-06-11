Nike同adidas竟聯手？宣揚環保意識理念　波鞋也可貫徹環保

伴隨著人類的肆意發展，地球在資源消耗及環境破壞上面臨重大危機，作為地球村裡的一分子，總有責任透過不同方式渠道實踐可持續發展理念，拖慢地球走向滅亡的步伐。近日兩大波鞋巨頭品牌Nike及adidas都一盡企業責任，以可持續發展的環保理念推出新鞋款，從鞋開始向大眾宣揚環保意識。

Nike Space Hippie

從火星的資源稀缺及毫無補給取得靈感，Nike透過Space Hippie系列探索具未來性的可持續發展製鞋原材料。系列的四對鞋款均是以生產廢料作原材料，當中包括工廠生產的邊角料和消費後的廢料等，品牌將回收的Nike ZoomX泡棉和以標準Nike泡棉及Nike Grind橡膠混合而成的坑狀泡棉轉廢為材，並用作製造鞋底鞋墊，再以由再生塑膠樽、T恤和紗線屑製成的再生聚酯纖維材質製作鞋面，將可持續發展的環保理念與顛覆性的前衛設計巧妙融合。而不同於品牌一貫以雙層紙皮作鞋盒，系列不但改用循環再造的單層紙皮製作鞋盒，更特別用上天然植物顏料印製盒上圖案，將碳排放和廢棄減至最低。

Hippie 01 $999 (圖片來源：Nike)

Hippie 02 $1,199 (圖片來源：Nike)

Hippie 03 $1,399 (圖片來源：Nike)

Hippie 04 $999 (圖片來源：Nike)

+ 2

順帶一提，品牌於2018年在太古坊ArtisTree舉辦的《ESKYIU PLAYKITS》多變互動展覽中，由地面到展覽陳設，就是以回收運動鞋及生產廢料製作的Nike Grind橡膠製造。

Nike於2018年在太古坊ArtisTree舉辦的《ESKYIU PLAYKITS》多變互動展覽，就是以Nike Grind橡膠製作地面及展覽陳設。(圖片來源：ESKYIU Facebook)

adidas Primeblue

至於向來關注海洋保育的adidas，就繼續以海洋環境生態為題，由沙灘及海岸收集塑膠廢料，以循環再造成Parley Ocean Plastic® 紗線，加上再生聚酯纖維，開發出Primeblue環保紗線。品牌以Primeblue環保紗線製作出Primeknit鞋面，並用於ULTRABOOST 20 Primeblue跑鞋上，以白和灰色為基調，並綴上海洋色系及橙色細節，加上標誌性的純白BOOST中底及Continental馬牌橡膠外底，兼顧舒適性及機能性之餘，亦不忙喚起外界對海洋保育的環保意識。

adidas從海中收集塑膠廢料加上再生聚酯纖維，開發出Primeblue環保紗線。(圖片來源：adidas)