大膽時裝評論家Angelo Flaccavento　時尚界的關系勢利又脆弱

這位縱橫時裝界接近20年的記者Angelo Flaccavento，多年來從來沒有缺席過一場時裝騷，他的文章亦曾被多本國際知名雜誌及網上平台收錄過，包括《BoF》、《L’Uomo Vogue》、《GQ》、《Fantastic Man》、《System》等。他為人熟悉的是說話不會轉彎抹角，凡事都說得很白，所以在時裝世界裡或許建立了不少敵人。

圖片來源：Heaven Raven

直率風格惹來不少敵人

這位縱橫時裝界接近20年的記者Angelo Flaccavento，多年來從來沒有缺席過一場時裝騷，他的文章亦曾被多本國際知名雜誌及網上平台收錄過，包括《BoF》、《L’Uomo Vogue》、《GQ》、《Fantastic Man》、《System》等。他為人熟悉的是說話不會轉彎抹角，凡事都說得很白，所以在時裝世界裡或許建立了不少敵人。

圖片來源：By Squid

圖片來源：Gastro Chic

難100%忠於自己看法

作為時裝寫手，自問一直的宗旨是報導自己的看法，但許多時候無可奈何地亦會因為品牌和其他控制不了的因素而有所影響。而對於Flaccavento來說，就是因為夠坦白業界人士才會對他更為尊重。年初他接受《1 Granary》的專訪時談及許多現時時裝界的核心問題，例如deadlines越來越短，加速了設計師生產、行銷以及銷售的頻率，令創作的質素大大下降，拖垮整個時尚界。還有一直存在於時尚界的抄襲問題他都大膽評論，說到一些新晉設計師會不斷抄襲一些前輩的作品而毫無原創可言。也批評現時的KOL、Influencer現象和時裝編輯、記者，因說真話而得罪人；時裝界有多殘酷等許多對外人來說鮮為人知的八卦，作為行內人也會看得精彩。

百變西裝造型者

訪問以外，作為資深時裝評論家的Flaccavento對於打扮也絕不求其，最愛Rick Owens、川久保玲和山本耀司。平日愛以西裝造型視人，但會加入不同元素去mix & match例如牛仔褲、waistcoat等，而bowtie和花紋襪襯皮鞋更是他的標記。他的造型永遠帶點前衛不造作同時充滿個人風格，或許就如他的文章一樣鋒利得來令人留下深刻印象。