啤酒味道來自酵母？常聽到的Ale、Lager、IPA又是甚麼

夏天一定要飲啤酒，這是定律。近日天氣奇佳，應該這幾個月亦然，可能因為疫情關係減少了人文活動所帶來最大的好處吧⋯⋯這幾天的黃昏日落壯麗非常，如果走到海旁欣賞日落的時候，配上一瓶合口味的冰凍啤酒就是最簡單的享受。大約在2013年，精釀啤酒紛紛出現於香港，為酒客們帶來味蕾新衝擊，然而，諸多種種的啤酒新名詞出現，如果只得一知半解，又怎能從云云酒海中找到適合自己的一款？

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基本上任何地方都可以釀得出啤酒，因為原材料都可以保存及運輸，但水卻不能！而且啤酒九成多都是水，所以好山好水就釀出好啤酒（圖片來源：Unsplash@reiseuhu） 酵母主導的味道 要說啤酒，首先定必要了解啤酒的兩大種類，否則無從談起。啤酒主要分為「Ale」及「Lager」，其實兩種都是酵母的種類，而兩種酵母都在不同的特定環境下才能釀出啤酒，所以口味上也截然不同。釀出啤酒的原材料主要為麥芽、帶來風味、氣泡及酒精的酵母、帶來香味及苦味的啤酒花，以及非常重要的水。很多人都忽略了水的重要，以上三種材料都可以冷藏、保存、作長距離運輸，也因為如此，所以基本上任何地方都可以釀得出啤酒，但水卻不能，有朋友非常喜歡日本啤酒，甚至並非單純是日本品牌、只有入口自日本的才會飲，亦因為日本啤酒的釀造地總是有著好山好水。要說香港水源的特性，簡單說是水喉水，有著豐富的礦物質（其實即是鐵、鉛⋯⋯），委實適合釀造口味豐滿的黑啤。

Lager這種酵母需要的是低溫發酵（大約4-10℃），又名「底層發酵」，因為酵母會沉底，所以釀出的啤酒酒體較為清澈。（圖片來源：Unsplash@barncreative） 窖藏的德文為「Lager」，原因何在？ 說回酵母，其實身在香港的大家從小接觸到的大多都是Lager啤酒，很多都是德國啤，就算是大排擋名物——青島啤，也因為當年德國人佔領過青島所以建設啤酒廠，所釀的也是Lager風格，另一方面，大家酷愛的日本啤酒，大多都是Lager，是因為Lager比起Ale口味較淡（日本人所說的「淡麗」風格），較容易被亞洲人接受。「Lager」一字源自德文，解作窖藏，這字並非空穴來風。因為在啤酒史早期，啤酒最大的問題是儲藏不久，當時更沒有現在的玻璃瓶，而Lager這種酵母需要的是低溫發酵（大約4-10℃），Ale則是常溫發酵（大約16-21℃），前著較容易保存，品質較穩定，也更易於運輸，這亦是Lager能夠發揚光大的原因。在口味上，品飲起來Lager也需要較低溫，否則苦味突出；Ale則常溫亦可，低溫反而抑制了芳香。所以在中國內地喝常溫Lager存在根本性上的錯誤！