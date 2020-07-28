為何常飲到的都是德國啤？因為這款啤酒定義了啤酒的釀法

據說早在公元前3,000年的美索不達米亞，因為一場洪水令蘇美爾人發現麥芽加水並發酵會變成「液體麵包」，也就是啤酒的原型。這可能是最早的啤酒起源，但要說到將啤酒發揚光大的，可能卻是德國⋯⋯

網上圖片 上回說到，啤酒的兩大種類為「Ale」與「Lager」，都是酵母的兩大種類，而身處香港的我們大多接觸到的都是後者。而「Lager」一字源自德文「Lagern」，解作窖藏，這種酵母需要的是低溫發酵，所釀出來的啤酒較容易保存，品質較穩定，也更易於運輸，這成為了Lager能夠發揚光大的原因。啤酒予人的第一印象總是「苦」的，苦味來自於啤酒花，據說早於八世紀，最先於啤酒中加入啤酒花的做法是源自德國一家修道院，而採用啤酒花的原因也是因為其防腐功能，但當時未有普及，甚至那時的民間啤酒釀造失敗，人們竟歸咎於女巫作怪甚至將之燒死，可算是一段黑歷史。而釀造Lager的方法，也就是低溫發酵法，是直至1480年才於德國南部發展出來。

網上圖片 德國對於現今的啤酒影響深遠，在1516年，拜仁公爵Wilhelm IV 頒佈了「德國純啤酒令」，規定德國啤酒只能以大麥芽、啤酒花和水三種原料製造，也因此德國啤酒成為了「純正啤酒」的代名詞。至今每年的十月，都是啤酒迷引頸以待的啤酒節，原來是源自於德國「啤酒之都」拜仁慕尼黑，以前每隔七年就舉行一場「桶匠之舞」，甚至成為慶祝黑死病終止蔓延的節慶，所以啤酒也被賦予歡樂及和平的意義。發展到今天，就成為了世界上規模最大的年度啤酒節「Oktoberfest」（又名十月節）。

最後，如果大家都想品嚐德國啤，現時於較大型的超市都有不少選擇，一向香港都有專飲德國啤的酒吧，而要識別亦容易，甚至不用看酒標的產品來源，只要見到「Bier」就知道是德國啤，一般最常見到「Weissbier」一字，「Weiss」是解作白色，即是最常見的德國啤種類白啤，一般有著豐富的麥芽味、易入口。