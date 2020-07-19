【啤酒入門】點解斟啤酒要有泡先叫識飲？學習「三度注酒法」

喝啤酒，或者說斟啤酒一直有一個誤解，就是倒出一杯沒泡的啤酒才是好啤酒？的確，如果是劈酒的話是可以，因為氣泡喝下去肚子會漲，也容易嘔吐，甚至有「打實杯酒」的做法。但人們卻把這個習慣套用到平日Light Drink，甚至是品嚐啤酒之上，卻是錯誤。

大前題是，啤酒泡是品飲重要一環，也是第一個步驟，若果沒泡，就不是品，只是飲。泡的重要體現在保留、鎖住芳香的能力，也是酒體佳、上品的體現，故啤酒泡既可以聞，也需要觀察。啤酒泡的英文是Beer Head，正所謂蛇無頭而不行，啤酒無泡亦不用去品。而影響啤酒泡大小、形狀、質量的因素包括杯的形狀、材質、清潔度以及倒啤酒的方式，而「45度斟法」，留在劈場去靈活運用吧。

因應不同風格的啤酒及其酒泡也有相應的杯子（網上圖片）

日本啤酒標榜著「三度注酒法」，即是分三次去斟啤酒，第一次可以隨心隨性，由著啤酒大力衝擊出酒泡（當然也不要倒瀉⋯⋯），第二次盡量把泡倒至杯口水平，而第三次則從酒杯邊慢慢注入，讓已成了梳乎厘狀的豐盈酒泡慢慢升起，成功的話這個梳乎厘狀啤酒頭可以有一至兩隻手指高。另外，不同風格的啤酒，欣賞泡沫的形態都不同，有啤酒標榜「Angel Ring」，亦有「Lace」狀的掛杯，不能一概而論。