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【啤酒入門】點解斟啤酒要有泡先叫識飲？學習「三度注酒法」
/ 撰文 何國龍
/ 2020.07.19
/ 2020.07.19
喝啤酒，或者說斟啤酒一直有一個誤解，就是倒出一杯沒泡的啤酒才是好啤酒？的確，如果是劈酒的話是可以，因為氣泡喝下去肚子會漲，也容易嘔吐，甚至有「打實杯酒」的做法。但人們卻把這個習慣套用到平日Light Drink，甚至是品嚐啤酒之上，卻是錯誤。
大前題是，啤酒泡是品飲重要一環，也是第一個步驟，若果沒泡，就不是品，只是飲。泡的重要體現在保留、鎖住芳香的能力，也是酒體佳、上品的體現，故啤酒泡既可以聞，也需要觀察。啤酒泡的英文是Beer Head，正所謂蛇無頭而不行，啤酒無泡亦不用去品。而影響啤酒泡大小、形狀、質量的因素包括杯的形狀、材質、清潔度以及倒啤酒的方式，而「45度斟法」，留在劈場去靈活運用吧。
因應不同風格的啤酒及其酒泡也有相應的杯子（網上圖片）
日本啤酒標榜著「三度注酒法」，即是分三次去斟啤酒，第一次可以隨心隨性，由著啤酒大力衝擊出酒泡（當然也不要倒瀉⋯⋯），第二次盡量把泡倒至杯口水平，而第三次則從酒杯邊慢慢注入，讓已成了梳乎厘狀的豐盈酒泡慢慢升起，成功的話這個梳乎厘狀啤酒頭可以有一至兩隻手指高。另外，不同風格的啤酒，欣賞泡沫的形態都不同，有啤酒標榜「Angel Ring」，亦有「Lace」狀的掛杯，不能一概而論。
Guinness碳酸含量較少但酒體「Milky」，可以整杯打成奶泡狀，喜愛它的人都喜歡這種如絲口感（網上圖片）
然而在英國，英國人向來熱愛啤酒和酒吧文化，但他們卻沒有那麼喜歡泡沫，可能認為泡沫多是「不整齊」的做法，但對於Guinness卻是例外，它的碳酸含量較少但酒體「Milky」，它的泡沫不會失控溢出，也可以整杯打成奶泡狀，喜愛它的人都喜歡這種如絲口感。德國人普遍都喜歡厚厚的泡沫，而比利時啤酒甚至把良好、厚實的泡沫形狀視為高品質啤酒的標誌。至於最不介意酒泡的可能是美國人了，一來因為啤酒在美國百花齊放，太多的風格使之沒有一個標準，或者視啤酒而言，不過，美國的自由風氣使得精釀啤酒在當地大放異彩，香港的精釀啤酒風氣多少也受到美國的傳播影響。