LVMH取消收購Tiffany未完故事　首富身家縮水、看好中國市場

自去年開始LVMH收購Tiffany&Co.的消息成為一時熱話，為何當Tiffany近年狀況不斷下滑，全球最大奢侈品集團LVMH卻以逾162億美元將之收購，創下集團最巨額收購之紀錄，Tiffany的吸引力何在？而近日又釋出消息指收購計劃告吹，原因是交易期限不斷推遲，而且更加是各執一詞，相方都在指責對方，Tiffany&Co.甚至因此而提告。

Audrey Hepburn主演的《Breakfast at Tiffany's》劇照

原來自2014年至2017年，Tiffany已連續十個季度沒有成長，雖然其前CEO也因此而下台，但直到2019年，其銷售額仍遠低於預期，全球淨銷售額也下降了3%，縱使這是全球大環境，但LVMH也早就對Tiffany提出收購，而後者卻一直沒有答允。

圖片來源：Getty Images

持有LVMH 51%股份的CEO Bernard Arnault，於去年3月就因為LVMH而位列全球富豪榜第四位，而不惜一擲千金買下Tiffany，相信是他所下的重要一步棋，將LVMH打造成世界第一的奢侈品帝國。在之前，LVMH已將Tiffany的最大對手、意大利品牌Bulgari收購，但對於珠寶首飾市場上，仍遠不能佔下最大份額，直至將Tiffany也盡收囊中，市場份額提升至18.4%，而更重要的是，LVMH向來主打高端品牌，而Tiffany的消費者群卻相當多元化，也是相對年青的，Z世代的消費力與日俱增，特別是在於中國市場。原來全球奢侈品市場有高達三成來自中國，而Tiffany近年也進取打下中國市場，相信也是LVMH擴大版圖的重要一步。

Bernard Arnault（圖片來源：Getty Images）

Bernard Arnault本來的勢頭強勁，其身家曾一度超越了Amazon創辦人Jeff Bezos，於幾個月前依然高於Bill Gates坐了一陣子的世界第二首富，可惜疫情帶來的餘波不止，很快地就身家縮水高達251億美金，跌出千億富豪榜，除了因為零售業的平淡如水，旅遊禁令相信也有著關鍵影響，所以早於幾個月前就令人不禁猜測收購Tiffany一事會否有波瀾？

Louis Vuitton 今年在上海舉行的男裝展（圖片來源：Getty Images）

接著，除了Bernard Arnault的不利消息，來到今年7月底Tiffany的季度純利跌了高達77％，只不過在中國的業務卻沒有受到影響甚至有所提升，所以前景還未算令人絕望，可惜收購事宜再推遲到11月24日，而在早前，LVMH甚至釋出取消收購Tiffany的消息，原因是美國對法國商品加徵關稅而一再令交易推遲，Tiffany則提告促請前者執行協議，但LVMH又再指出，由於交易限期推遲的決定是由Tiffany提出，才令公司決定放棄交易。

圖片來源：Unsplash

成立自1837年的Tiffany，早已在世界各地的消費者刻下強烈的印象，當然，不少消費者是衝著Tiffany Blue的品牌形象而消費，但其品牌價值遠超於表面。早在1886年，Tiffany發明了六爪鑲嵌鑽戒，成為世界上最著名的婚戒設計。在功能性上，除了能夠讓鑽石多角度折射光源，其創始人Charles Tiffany也為六爪賦予意義，成為象徵愛情的經典。紮根於美國的Tiffany，相信會成為LVMH打下歐洲以外市場的重要一環。或者大家早已知道，原來每一位美國人都隨身攜帶著Tiffany的作品，因為於1885年，Tiffany重新設計了美國國璽，也是印在美元鈔票上的圖案。