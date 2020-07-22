為何威士忌配蠔總是襯？推介性價比高之海島風威士忌

夏天是屬於海洋的季節，雖然最近的天氣都十分適合到海灘，但疫情嚴重可能大家都避免出外了。退而求其次，我們仍然可以在家品嚐時令的生蠔，而對於威士忌迷而言，加兩滴美酒絕對是必然之選。只不過，這個滋味的食法之道理何在？

圖片來源：lovefromscotland

首先，雖然口味人人不同，但Pairing的道理還是有的，所以配蠔的話大多都會選擇來自蘇格蘭海島區或艾雷島的作品。這些區域的威士忌有三大風格，相似但不宜混淆，分別是煙熏、泥煤、海島風格，前兩者經常會伴隨一起，主要是因為採用了傳統的方式去烘烤麥芽，有些地方例如艾雷島盛產泥煤，泥煤帶有如碘酒般的風味，在烘烤過程上就融入到麥芽之中，所以煙熏、泥煤總是一起但程度也有高低。

至於比較抽象的「海島風格」到底是甚麼來的？其實是來自陳年威士忌時，木桶並非完全的密封，反過來說因為桶中威士忌會與外界的空氣交流、氧化，才成就出獨一無二、有地區代表性的口感風格。而所謂的海島風格，就是多年與鹹鹹的海風交流而融入酒中的味道。