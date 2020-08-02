解構紳士密語「Oxford not Brogues」及「Shaken not Stirred」

2020年有很多「紳士戲」上映，本來今年11月的007系列新作《No Time to Die》，還有近年備受歡迎的《The King’s Man》新作也預定於9月上映，可惜的是，還未知道疫情之下是否有緣能進戲院欣賞了。「紳士戲」最引人入勝的地方，定必是包含了不少紳士們的注意事項，有型有款又不失知性。而《The King’s Man》當中有一句「Oxford not Brogues」，說的是關於紳士鞋，好比James Bond的一句「Shaken not Stirred」一樣經典。

（Unsplash） 時裝的發展歷史總是讓人意想不到，正如現在女士專屬的高跟鞋，本來竟是男士騎馬穿的；而現在每位男士都要注意的「紳士細節」，當年也並非特意考究出來的。「Gentle」一字本源自拉丁文，解作「出身好的人」，後來才特別指貴族子弟甚至有品味而知性的男士。又例如袖口鈕與領帶，竟是因為中世紀的婦女為了阻止不拘小節的男士們用手袖抹嘴的壞習慣，於是在袖口縫上小石頭，還在領口縫上小布作替代，今天的男生萬萬想不到，當年的領帶竟有用作抹嘴之用⋯⋯至於皮鞋上的雕花，今天明顯是裝飾，有著時尚、配搭功能，但以前竟是工人或農民階層的專屬，皮鞋上的小孔純粹是功能性上用作透氣透水，方便工作而已。

《The King’s Man》電影 說回「Oxford not Brogues」一句，其實Oxford （牛津鞋）與 Brogues（雕花鞋，或牛津雕花鞋）兩者並無抵觸及高低之分，只是用作不同的配襯。Brogues也是Oxford的一種，所以Brogues定必是Oxford，但Oxford卻不等於Brogues。至於為何會說出「Oxford not Brogues」，主要是因為要配襯不同的西裝，而戲中特工所穿的不會配Brogues，所以這句的意思其實並非在定義牛津鞋或雕花鞋，而是選擇Oxford而非Brogues。也正如James Bond的「Shaken not Stirred」，並非說Stir不行，只是他選擇Shake而已。甚至乎，一般的調酒師都會選擇Stir，因為Shake的話會破壞基酒的質素，然而為何James Bon要這樣做？很可能因為他點這杯酒是用作「撩女仔」之用，撩女仔只在乎一個關鍵，打閃電戰，天下武功唯快不破，而Shake的話當然比Stir更快準備好一杯酒⋯⋯所以，不論是「Oxford not Brogues」或是「Shaken not Stirred」，不了解過當中分別及如何應用，也別學著學著就以為是定律了。

圖解紳士鞋，Oxford及Brogues：