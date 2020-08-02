威士忌醫病傳說？原來早就有人「盲搶」威士忌

疫情嚴重，又處於限聚，基本上都難以出街，或者大家早已置入大量好酒晚晚在家品嚐了，望著酒杯，就想起酒是否也是一種良藥？畢竟以酒入藥早有先例，但原來在歷史上的確曾經出現過威士忌治黑死病的傳言，而其實威士忌加熱水向來都是歐美人紓緩感冒症狀的良方，不愧「生命之水」的美譽，而且最初釀造威士忌，也是打著醫學用途之旗號的。

以前的蒸餾技術（網上圖片） 在中國，酒向來都與醫藥息息相關，就看一個「醫」也從酉字部，《漢書》作者班固在《前漢書·食貨志》中，就稱「酒為百藥之長」。而來到現代，不少藥物也含有酒精，例如自小喝大的感冒止咳糖漿。而在西方，酒與藥的關係也歷史悠久，例如今回要說的威士忌。早在一千年前的愛爾蘭，就有以穀物蒸餾出「usquebaugh」（意指「生命之水」）的烈酒，這是威士忌的前身，不少人也推測出愛爾蘭才是威士忌發源地。而當時的英王亨利二世在攻打愛爾蘭時找到這個發現，將之傳入英格蘭，及後的蒸餾技術則掌握在修道院的僧侶之手。

網上圖片 後來，蒸餾器傳至歐洲各地，例如法國蒸餾出的白蘭地「Eaude Vie」、北歐的蒸餾酒「Aquavit」，這些名字都意指「生命之水」——從某一原材料（可以是葡萄、穀物等）萃取的精華。而由於蒸餾酒酒精度高，非常易燃，也令人聯想到酒中有著「火之精靈」，所以後來蒸餾酒也被稱為「Spirits」，而過桶陳年過的蒸餾酒則是「Dark Spirits」。最初將蒸餾酒用於醫學或科學用途的，可追溯到十五世紀的蘇格蘭居主詹姆斯四世，文獻記載，他曾命令修道院用麥芽製作生命之水，但當時的蒸餾技術未成熟，蒸餾出來酒精度極高而不宜飲用，所以推測是用作科學實驗或醫學用途，例如保存香料、調製香水、甚至是製作火藥。直到1505年，蘇格蘭的「外科及理髮師協會」（The Guild of Surgeon Barbers）取得獨家製作生命之水的的權利，更明顯指出當時威士忌的醫學用途，而且更可以飲用，藥效多達數十種，包括止咳化痰、排解憂鬱、幫助消化等。

釀酒人為了逃稅紛紛遷入深山和野郊進行私釀（網上圖片） 直到十六世紀，蒸餾終於民間化，因為當時的政治原因僧侶被趕出修道院，懂得釀酒的他們就開始在民間釀製啤酒及威士忌。對於農民而言，有時農作物收成太多因為難以保存反而會造成浪費，而釀製技術除了令本來浪費的農作物轉換成高價值的烈酒便於收藏，更令他們多了一個收入。只不過好景不常，自1644年，蘇格蘭與英格蘭、愛爾蘭展開「三國之戰」，他們為了收徵戰爭費用而各自開始了歐洲史上首批烈酒稅。以至其後更多的戰爭展開，麥芽作為重要的軍糧也被徵收稅項，打擊到釀酒業，所以自此以來釀酒人就紛紛遷入深山和野郊進行私釀，對威士忌的發展卻有著很大影響，例如人們為了逃稅而將威士忌放入其他低度酒的木桶，如雪莉桶，才發展出威士忌過桶陳年的做法；此外，在深山中人們發現到高質素的水源及釀造環境，不少至今知名的酒廠都因而開設起來；還有我們著迷的海島風格威士忌，總是位處於迷霧、大風巨浪的海島之上，當時不少也是為了逃稅。