開瓶器介紹：開酒方法殊途同歸 選擇適合、方便自己的方法

限聚之下，或多或少改變了大家的習慣，例如多了時間留在家用餐。有時我們也會想開一瓶酒，但總是會遇到問題，而且開瓶器也成為了家中必備用具。做任何事都要開個好頭，否則未入正題就意興大減。例如品嚐美酒，開酒是重要一環，如何有禮貌地開香檳不發出聲響、如何處理老酒易爛的酒塞、以至是開酒的流暢度，避免軟木碎屑掉入酒中。除了工多藝熟，工具也可以大大幫助到大家。

圖片來源：Coutale 開葡萄酒，除了常用的T型開瓶器，還有氣壓式、自動式、蝴蝶型、侍酒師刀等。選擇適合自己的款式，除了大大增加開酒的成功率，也能展現優雅的開瓶動作。首先要說的，是型格而著重手法的侍酒師刀，曾取得「日內瓦發明獎」金牌與「巴黎銀牌獎」的品牌Coutale Sommelier，產品著重工藝，用上不鏽鋼與手工木柄製造，專利彈簧二段式卡榫設計，也能避免軟木塞斷裂。這款開瓶器比較適合有開酒經驗的朋友使用，產品本身更能突顯品味與個性。

圖片來源：Chamvin 對開酒而言，其實殊途同歸，不同的方法皆可，但有一個因素卻會令經驗人士都頭痛，就是面對老酒易爛的酒塞。這款Chamvin開瓶器特別針對這個情況而設，採用兩塊刀片設計，使用時插入瓶口與酒塞之間旋轉取出。除了酒塞斷裂，酒塞碎屑掉入酒中也令人相當掃興，絕對地影響品酒體驗。而這個設計同時可以避免這個情況，因為並非用穿孔而方法，減少破壞酒塞的機會。

圖片來源：Brookstone 有人喜歡傳統的手法，也有人崇尚科技，接下來介紹的Brookstone自動開瓶器就非常有效率，除了減少人手開瓶出現的錯誤，更適合大量開瓶，例如試酒會。Brookstone的作品曾獲2017德國紅點設計大獎，全自動化更顯方便，只要將產品套上酒瓶，花幾秒時間就能開瓶，不禁令人感嘆科技的美好。