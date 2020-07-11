【威士忌入門知識】如何看威士忌酒標　新手10分鐘內學懂

有時面對著眼前琳琅滿目的美酒，但並非每家威士忌廠的酒都嚐過，對其味道更是一頭無緒，唯一依靠的就是威士忌酒標上的資訊。有些酒標盡可能地詳盡收錄酒的資料，甚至有品飲筆記，但有些可能只有基本資料，如品牌、類型、容量，可能連所用的木桶、甚至產區都沒有標示。初入門的朋友可以如何從酒標上入手？

首先，原廠酒通常最易看出來的就是酒廠名字，除了名譽，不同酒廠有不同的個性和風格，除非是一些獨立裝瓶商的，可能會沒有標示酒廠。除了酒廠名字，有時酒標上還會有產區。蘇格蘭的產區分別有：Highland、Speyside、Islay、Lowland和Campbeltown。不同產區都有各自的風格，普遍而言例如Speyside的酒較甜、Islay的有泥煤煙熏味、Lowland多種穀物，所以出產輕口感的穀物威士忌。

接下來，就是威士忌類型。分別是Single Malt、Blended Malt、Single Grain、Blended Grain、Blended。「Single」指的是同一間廠出產的，而非「單一『種』麥芽／穀物」，就是「Single Malt」或「Single Grain」；而如果是來自不同廠的酒混合調和的，就是「Blended Malt」或「Blended Grain」。如果來自不同廠的「Single Malt」混合「Single Grain」，則是「Blended」。

容量和酒精濃度方面，一般的威士忌都高於40%，如果是原酒，範圍由40至65%不等；產自美國、或出口至美國的容量都是750ml，而其他地方的都是700ml／70cl，有時都會有1L版。見到「原酒／Cask Strength」字眼就要留意，酒精濃度高是因為沒有在入瓶時加水稀釋，所以味道會豐富濃郁，但可能亦非入門者一下子就接受得到。

其他常見資料：

1. 木桶

如果清楚地標明是Sherry Cask／Bourbon Cask等，甚至有標示過桶至不同的風味桶，就大概知道是那一種口味。不過，有時卻不會這樣清楚，例如「Traditional Oak Cask」，就又有點迷糊了，因為其實大部分的木桶都是橡木桶／Oak（日本有出產水楢木桶／Mizunara Cask），而「Traditional Oak Cask」大多指的都是波本桶。

有時酒標上也會標示First fill／Refill，指的是木桶的使用次數，Refill桶由於用過一次，木桶的影響較弱，但作為長期陳年又會表現得更平衡。而如果酒標上寫著「Single Barrel」，代表只在一種（一種而非一個）桶內陳年；如果經過兩種桶陳釀，則會寫上Double Wood／Cask／Barrel；三種則是Triple Wood／Cask／Barrel。

2. 年份，英文為Age Statement，除非是特意不標註年份（Non-Age Statement／NAS），否則大多都會標上。不過有些例子，如Glenfarclas的Family Cask，則只標示蒸餾年份和裝瓶年份，但大家都能夠以裝瓶年份減去蒸餾年份計算出酒的年份。

3. 桶號，是單桶原酒的證明，有時會附加這桶酒裝了多少瓶。要留意的是：每個桶號都是獨一無二的，正如每個桶都是獨一無二的，可能相似，也不會盡然一樣，所以假如找到同一系列、年份、但不同桶號的酒，代表著酒的味道都有所不同。