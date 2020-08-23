【威士忌】前世今生的滋味：啤酒桶威士忌的味道想試有何選擇？

常言道威士忌的味道七成來自木桶，所以要了解威士忌的不同風格，知道木桶的來源也很重要。說到最為人所知的雪莉桶、波本桶，大家都不會對其風味感到陌生。但近年又有啤酒桶的掘起，如果大家都試過的話，可能感到一頭無緒，啤酒桶如何對威士忌作出影響呢？而且在釀造方面，威士忌在蒸餾之前與啤酒無異，所以有說啤酒就是威士忌的上半生。

啤酒有那一方面可以為威士忌帶來味道的昇華？啤酒的釀造有四大原料：啤酒花、水、麥芽和酵母。在這四個元素當中，最主導啤酒味道的，可能是酵母。剛說過啤酒可以有百多種，但分類主要可以歸納為兩大類：Ale及Lager，它們都是酵母的種類名字。換言之，酵母主導了啤酒的大方向，而在啤酒桶內，都會有酵母殘留，這可能都會為之後的威士忌增添不少風味，當然，酵母的味道可以有花果香、烘烤的味道、蜂蜜味等，視乎所用的酵母。

Glenfiddich Experimental Series IPA Cask（圖片來源：Glenfiddich）

此外，啤酒花也對威士忌有影響，例如Glenfiddich Experimental Series IPA Cask，官方的解釋就是：IPA啤酒中的果香可以與Glenfiddich蘊含的水果風味結合，提升酒的活力個性。但由於IPA的啤酒花味重，如果長期陳年會帶來苦澀，所以在這個系列只陳年三個月，啤酒花香氣「若隱若現」。啤酒的種類遠比威士忌多，在BJCP（Beer Judge Certification Program）當中，就有百多個小分類。當中IPA的氣味是最重的其中之一。IPA全名為India Pale Ale，是當年英國運輸啤酒到東印度公司給士兵及同鄉時發明的，加入極大量的啤酒花來作防腐之用，啤酒中的苦味就是來自啤酒花。不過啤酒花也有很多的種類，有的花果味濃厚而苦味少。

Glenfiddich酒廠（圖片來源：Glenfiddich）

Grant's Ale Cask Finish Whiskey（圖片來源：Grant's Whiskey）

再說威士忌，不得不回溯蘇格蘭，於二十世紀，蘇格蘭人就有一種飲法「A hauf an a hauf」（a half and a half），是一半啤酒作為Chaser混合威士忌。同時，據說在二十世紀最初有系統地引入啤酒桶的，可能是William Grant & Sons這個品牌。他們看中了愛丁堡一家名為Caledonian的啤酒廠，與他們的合作同時，渴求對方研究出一種與Grant’s的威士忌契合度高的啤酒，於是對方釀造出一種甜甜麥芽香的蘇格蘭風格Ale，而其啤酒桶就用來陳釀出Grant's Ale Cask Finish Whiskey。後來，Caledonian Brewery的釀酒師Dougal Sharp更因此而得到啟發，開創了另一家啤酒廠Innis&Gunn，更反其道而行，專門釀造用威士忌桶陳年的啤酒。雖然Grant's Ale Cask Finish Whiskey沒有大賣，但Innis&Gunn卻因而聲名遠播。

至於來自瑞士的威士忌本來已經吸引，還要是啤酒桶的，就有Santis Malt推出了一系列的啤酒桶威士忌，例如Edition Dreifaltigkeit在2010年的Jim Murray's Whisky Bible中得過獎，入口煙熏味重，但並非單純的碘酒、烘烤味，而是煙熏鴨胸的味道；而且喝到後面，煙熏味散了一點，就有烏梅的味道浮現出來，還帶有山楂、桂圓肉等餘韻，其酸酸的梅味，有可能是來自啤酒的發酵味道。