【日式眼鏡】Yuichi Toyama純淨設計與結構美學　打造出當代風格

個人特色對於品牌來說往往是最致命的一環，現實中有許多經營多時的品牌因缺乏自信或盲目追隨潮流而喪失原有特色，繼而慘被Fade Out。至於今期介紹的眼鏡品牌Yuichi Toyama，除了具備著個人風格外，感覺更有如一位雕塑工匠般，把鏡框設計修補得最貼近亞洲人面型，使每位佩戴者都能從心所欲的展現出自信一面。

日本一個競爭激烈的國家，品牌要站穩陣腳需要多方面的配合，或許多加一份堅持，難度相當之高。反觀Yuichi Toyama的作品是集觀賞、思考、繪畫、製作、破壞這五大要點於一身，透過以上的特質來創作出獨一無二的眼鏡款式。

具生命力的棱角設計

日本眼鏡品牌有如天上繁星，多不勝數。其中我們認知的有主攻手造職人，亦有追求人體工學，正所謂五花八門視乎閣下的需要。而成立於2009年的Yuichi Toyama（原名為USH by Yuichi Toyama）是少數能夠突破常規，成功創立出自我風格的眼鏡品牌。設計師外山 雄一從事眼鏡設計工作多年，亦曾為不少線上品牌擔任設計及專業顧問工作，直至2009年正式以USH的名字來推出自家作品，那是Under Spiritual Horn 的縮寫，源自於外山 雄一對「角」的崇拜，以角來象徵品牌的精神與靈魂，並且引用鹿角圖案為品牌的標誌。2017年春季，品牌由原來的USH改名為「Yuichi Toyama」。

日本手造眼鏡品牌Yuichi Toyama主理人外山雄一（圖片來源: blinc.co.jp）

自成一格的展現方式

純粹的設計和結構美感，這反映出外山 雄一對眼鏡創作的思維模式。而真正的設計應具備著思考，把傳統與創新二合為一，從而呈現個人風格，這就是當今「日本製造」的標準定義。作為一位稱職的設計師，需要有豐富的想像力，平日要多留意四周環境所發生的事，或者會成為日後的創作靈感。自去年開始Yuichi Toyama的作品就以Double Dutch為創作方向，那是因為外山先生曾在公園裡看見一個跳繩比賽，在光線與動態的融合下形成強烈的視覺效果，並衍生出Double Dutch的創作靈感。至於Double Dutch的賣點在於鏡框所凝聚出的獨有光澤，加上由鈦及B鈦金屬組合而成，增強堅固及耐用程度，同時亦能保持鏡框的輕巧度，在長時間佩戴時也不會感到任何負擔。

+ 3

生活與藝術結合的Show Room -THE LOBBY TOKYO

的確外山先生喜歡運用線條和影像來勾劃出作品的型態美，貌似簡單卻保留作品的原創性，在沒有半點多餘的點綴下讓設計可變得原汁原味。2018年2月，Yuichi Toyama決定於東京的代官山地段開設名為THE LOBBY TOKYO的品牌陳列室，店內除了擺放品牌的作品外，還設有一個Coffee Stand 及小型展覽空間，提供一個生活與時尚結合的小天地。