【日式眼鏡】Yuichi Toyama純淨設計與結構美學 打造出當代風格
/ 2020.05.03
日本一個競爭激烈的國家，品牌要站穩陣腳需要多方面的配合，或許多加一份堅持，難度相當之高。反觀Yuichi Toyama的作品是集觀賞、思考、繪畫、製作、破壞這五大要點於一身，透過以上的特質來創作出獨一無二的眼鏡款式。
具生命力的棱角設計
日本眼鏡品牌有如天上繁星，多不勝數。其中我們認知的有主攻手造職人，亦有追求人體工學，正所謂五花八門視乎閣下的需要。而成立於2009年的Yuichi Toyama（原名為USH by Yuichi Toyama）是少數能夠突破常規，成功創立出自我風格的眼鏡品牌。設計師外山 雄一從事眼鏡設計工作多年，亦曾為不少線上品牌擔任設計及專業顧問工作，直至2009年正式以USH的名字來推出自家作品，那是Under Spiritual Horn 的縮寫，源自於外山 雄一對「角」的崇拜，以角來象徵品牌的精神與靈魂，並且引用鹿角圖案為品牌的標誌。2017年春季，品牌由原來的USH改名為「Yuichi Toyama」。
日本手造眼鏡品牌Yuichi Toyama主理人外山雄一（圖片來源: blinc.co.jp）
自成一格的展現方式
純粹的設計和結構美感，這反映出外山 雄一對眼鏡創作的思維模式。而真正的設計應具備著思考，把傳統與創新二合為一，從而呈現個人風格，這就是當今「日本製造」的標準定義。作為一位稱職的設計師，需要有豐富的想像力，平日要多留意四周環境所發生的事，或者會成為日後的創作靈感。自去年開始Yuichi Toyama的作品就以Double Dutch為創作方向，那是因為外山先生曾在公園裡看見一個跳繩比賽，在光線與動態的融合下形成強烈的視覺效果，並衍生出Double Dutch的創作靈感。至於Double Dutch的賣點在於鏡框所凝聚出的獨有光澤，加上由鈦及B鈦金屬組合而成，增強堅固及耐用程度，同時亦能保持鏡框的輕巧度，在長時間佩戴時也不會感到任何負擔。
生活與藝術結合的Show Room -THE LOBBY TOKYO
的確外山先生喜歡運用線條和影像來勾劃出作品的型態美，貌似簡單卻保留作品的原創性，在沒有半點多餘的點綴下讓設計可變得原汁原味。2018年2月，Yuichi Toyama決定於東京的代官山地段開設名為THE LOBBY TOKYO的品牌陳列室，店內除了擺放品牌的作品外，還設有一個Coffee Stand 及小型展覽空間，提供一個生活與時尚結合的小天地。