【男人眼中的男神】無懼時間洗擦的人辦　周潤發張國榮入選

提起「男神」這個詞相信大家比較容易聯想到很討小女生喜歡的各種型男、靚仔。但是其實男人的心中都有不少「男神」。要知道在偶像這個範疇，男人對於同性別的人選，門檻可說是幾何級數的上升。能夠成為連男人都景仰的對像，到底需要甚麼過人之處？以下幾位「男神」或者能讓你窺探一下。

本地代表：周潤發

相信周潤發作為男神應該是毫無異議，而他作為男人心中偶像的原因在於他的處世態度。作為香港首屈一指的演員，亦是為數不多能進軍國際的巨星，他絕對有本錢囂張，但他仍然堅信自己還有很多東西需要學習，熱心提攜後輩，並十分尊重幕後工作人員的專業。而他對於物質生活亦看得很輕，經常很平民地乘搭公共交通工具，也會自己到街市買菜。這種敬業，這種貼地，當然會受人愛戴。

本地代表：張國榮

你的樣子如何，你的日樣子又必如何，如果我們也膚淺地只講樣的男人，那人會是誰？張國榮就是最無可反駁的例子。不需要 chok 樣，不需要擺任何 pose，只要是哥哥出現在現場，他的氣質就已經足夠撐起整個場面。而不少人應該還記得當年他在亞視的《今夜不設防》內接受三大才子黄霑、倪匡和蔡澜的訪問時，點著一支煙，喝著烈酒侃侃而谈，那種氣度、那種自然、那種真實，同時又帶點滄桑，他的魅力連男人都認同。可惜的是，在凡事吹毛求疵的現在，相信很難再有能具備哥哥的顏值與人格魅力的「男神」出現。

海外代表：Bear Grylls

很多男人，特別是都市人，小時候都幻想過自己在世界最刺激，最遠離人煙的地方探險。在不同的地方流浪、在山中的小屋不食人間煙火自給自足一段時間，完全不依賴科技的支援是這些男人心中的浪漫。而Bear Grylls作為世上最著名的探險家之一，基本上就是這些夢想的體現，他不但在節目教授各種野外生存技巧，而且他亦敢於嘗試吃......各種東西。但重點是他的勇氣和探險精神確實令不少人重拾兒時夢想，走出城市的範圍。

圖片來源：beargrylls.com

海外代表：Sir Ian McKellen

初代《X-Men》 電影的磁力王，也是《The Lord of the Rings》系列中的Gandalf，男人最喜歡的科幻、魔幻電影中都有Sir Ian McKellen的身影。作為英國近代最出色的演員之一，他在電影及舞台劇奉獻了很多激動人心的演出之餘，他個性也非常風趣幽默，並經常探訪學校， 與學生分享他的經歷，由此啟發了不少年輕演員。而他更是甚少勇於公開自己同性戀性取向的演員之一，他在「出櫃」後亦致力爭取LGBTQ社群的權益。他成為全球男人都敬重的男演員，實至名歸。

圖片來源：the stage.co.uk

海外代表：Sir David Attenborough

Sir David Attenborough的名字可能並不是很多人有印象，但是如果你對大自然感興趣，經常觀看各種紀錄片，他的聲音你一定會記得。今年即將 94 歲的他是一個生物學家，亦是世界最著名的大自然紀錄片製作人，他經常親自參與拍攝，並作為主持人及旁白登場。《The Blue Planet》、《Life on Earth》、《The Living Planet》等等都是他的出品，他60年以來製作的節目不計其數。在他的介紹下愛上大自然，立志成為動物學家、海洋生物學家、生態學家等等的人非常多。加上他對於大自然保育的貢獻，一個培育出數代年青科學家的人，稱他為偶像絕對合理。