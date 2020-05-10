【日本鯖江手造眼鏡】金子眼鏡國寶級工藝 孕育出各大職人大師

有一種日本傳統工藝叫鯖江手造眼鏡，換言之鏡框以傳統職人手藝為主打，以繁複精細的步驟來製作眼鏡，並百分百人手製造，講求結構與耐用性。而金子眼鏡為推動日本傳統眼鏡工藝不遺餘力，尤其在傳承及創新方面更表現一致。時至今日職人眼鏡相對地年青化，同時受到各大時裝品牌賞識 、合作推出一系列的聯名作品，讓新一代可感受到這國寶級工藝原來亦可以潮得起。

自10年前開始，大家對日本手造眼鏡有一定的需求，就算要苦等三個月也要留名留按金，目的是希望能擁有到一副所謂的福井縣職人眼鏡。然而在金子眼鏡的掌舵下令泰八郎及小竹長乒衛等大師能成功地衝出亞洲，紅遍全世界。

擔負眼鏡職人使命

提起手造架相信大家會立即聯想起泰八郎或與市等大師級人馬，但講到推動眼鏡職人文化不遺餘力的，金子眼鏡絕對是功不可沒。以往職人大多數以閉門造車的方式，每日日出而作 日入而息，作風極為低調。直至90年代初 ， 日本手造眼鏡市場日漸萎縮，一眾歐美大牌來勢洶洶，而時裝品牌的大量生量使得職人們面臨失業甚至提早退休。為了保留這獨有的傳統工藝，金子眼鏡決定擔起使命，並努力維持職人生計，其中的首要任務就是將舊有風貌調校得年輕一點，更作品更有親和力。

傳統與現代的黃金比例

有別於常見的工廠生產模式製品，職人製眼鏡彷彿附有靈魂似的，它會隨著佩戴者的體溫汗水而變化出不一樣的面貌，特別在色澤方面，這種感覺有如古著牛仔褲，獨一無二。作為日本職人眼鏡代表，金子眼鏡懂得善用傳統文化跟現代設計，並將兩者融為一體，好讓作品可保留傳統的典雅氣質，同時不乏現今市場所追求的流行元素。自成立自家工坊「 BACKSTAGE 」以來，金子眼鏡不僅統籌著多個職人大師，另一方面亦招攬許多對職人行業富有熱誠的年輕人，為傳承職人文化寫下重要一頁。

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最強的聯乘技藝

2012年金子眼鏡決定以自家名字推出品牌，運用多年來的經驗和想法，將日本傳統工藝文化推向另一高峰。承接著「金子眼鏡」的誕生，品牌可順理成章的進行一連串的聯乘企劃，其中ISSEY MIYAKE EYES更是近年最成功和最具話題色彩的聯乘系列，集時尚潮流及傳統美學於一身。ISSEY MIYAKE EYES是將日常生活的基本需求融入在高Quality規格上，打造既實用而又劃時代的眼鏡作品。