【梅酒推薦】梅子時令季節　日本流行加綠茶同飲

日本的代表酒類，當然是清酒，但近年的日本威士忌風頭正盛，還有日本啤酒也是相當出色而且適合我們口味的，不過原來有一種酒的銷量分分鐘超越它們，正正每家每戶都擁有、不分男女都愛的梅酒。最近又來到梅子的時令季節，如果大家身邊有朋友會自家浸梅酒的話應該已經選購好梅子了，而且來到盛夏，酸酸甜甜的梅酒正正一解心頭上的鬱悶。

每年四、五月都是日本梅子時令季節（網上圖片）

很多朋友以為，由於梅酒易入口，而且有著養顏功效，一定是女生的專屬。事實上，梅酒的本質上不分男女，不論是到居酒屋還是配餐，都適合點上一杯，而且有著不同的飲法。

看不同的酒類都要看產地，除了風土的重要，而且釀酒本身就一定要用當地盛產及時令的原材料，梅子的最大產地就是和歌山，佔日本六成之多的產量，那裡最具代表性的是南高梅。梅酒有人浸有人釀，該如何分辨呢？原來「日本洋酒酒造組合」在2015年公布了「本格梅酒基準」，本格指的是「Original」，指明「本格梅酒」不能使用色素、香料等添加物，只以梅、糖類、酒類為原料，如果有違以上標準的話，就是「合成梅酒」，在選擇梅酒時在酒標上就可以注意得到。

除了自家浸梅酒，市場上有那些值得一試的？（圖片來源：cookingwithnart）

如果來到酒吧及居酒屋想點一杯梅酒，很多時都會加冰飲用，又或是加入梳打水當成Highball，甚至是以梅酒作為基酒而調配的雞尾酒或經典雞尾酒的變奏。對於威士忌，朋友們相信都很抗拒加綠茶吧，但原來在日本梅酒加綠茶也是一種流行的飲法。

如果是剛接觸梅酒的朋友，不妨參考日本的全國梅酒品評會得獎作品，例如2019年得到金賞的「万上長期熟成白加賀梅原酒」，其酒廠原來本身是釀造葡萄酒的，其特色是陳年超過9年，有著迷人的琥珀色和柔和的梅花香氣。而獲得銀賞的又有熟悉的名字「The Choya Aged 3 Years」，Choya使用的是紀州梅，向來深受大眾歡迎的口味，甜酸適中而帶有黑糖香氣，陳年了3年，令梅香更為醇厚而且回味悠長。說到和歌山出品，又有同樣得到銀賞、採用紀州南高梅的「梅干屋のおすそわけ梅酒」，濃郁芳香甜美，非常適合加冰或加梳打水享用。

點擊查看2019及2018年的其中幾款全國梅酒品評會得獎作品：