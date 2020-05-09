【留鬚造型最具參考值】面形先決鬚形　日本型男永遠的完美示範

在東亞地區，日本留鬚的男士比例是數一數二，無論是藝能界，還是走進平凡社區，總會找到不少留鬚留得好看男士，皆因他們正確掌握不同的面型而配合適當的修整，以下就是他們按照不同面形的留鬚分享。

留鬚這回事，以往都有過好多話題和討論。鬍鬚算得上男士們的第二把頭髮，留與不留、留甚麼形態，絕對影響到一位男士的外觀。然而鬍鬚與面形的契合度，遠較頭髮來得重要，男士髮型潮流大多按著季節而改變，甚麼面形也可照剪無礙。留鬚也有所謂潮流，曾經有段時間「二撇雞」大熱，但俊俏如梁朝偉都被負評為猥瑣，可見留鬚是不能跟風，配合面形去留才是王道。

方面形留「U」字鬚

又稱「國字臉」的方面形，其中的特點是覇氣外露，U字鬚的效果就是能修出圓弧的下巴，讓硬朗的腮骨線條變得柔和。修整的重點在於把兩側腮骨附近的鬍子修出弧度，如果修剪後仍覺得太硬朗，可試試把鬢角和下巴的鬍鬚串聯起來，之後再留長至約2cm便可，至於下巴的鬍子則可以修得圓潤一點，有助掩蓋剛硬的輪廓。

U字鬚代表人物：淺野忠信、小田切讓

長面形留「H」字鬚

長面形的最大問題，就是髮線只要稍高一點，就會比其他面形更加明顯，所以長面形男士留鬚的關鍵是強化面部的橫向線條，H字鬚就能掩護髮線同時看上去不會那麼「馬面」。至於修整的秘訣，就在於如何令面部上下的長度，以及左右的闊度達致平衡，所以把鬍鬚留至接近甚至超過嘴巴的闊度，上唇和下巴的鬍鬚的線條可以粗和闊一點，這樣面部的橫向線條就可以更突出，整體視覺上就更見平衡。

H字鬚代表人物：中山智史、玉木宏

圓面留「W」字鬚

留W字鬚的最大功效就是顯瘦，讓別人看上去有尖下巴的錯覺。修整的關鍵是從鬢角到臉頰兩側的線條，必須將臉頰到下巴的鬍子修出角度，做法是將下巴的鬍鬚修剪成三角形，視覺上拉長面部比例，營造面部變窄和帶出尖下巴的錯覺；此外還要在下唇之下留一撮「羊咩鬍」，與下巴的鬍鬚連起來。

W字鬚代表人物：窪塚洋介