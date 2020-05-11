【威士忌入門】入口的味道真的是來自酒液的味道？了解紳士的靈魂

威士忌是恍如紳士的靈魂，複雜而具有魅力，不了解他的會因為吸引的黃金顏色而接觸、卻因為濃烈口感的卻步，但真正品嚐到其韻味的，除了放入口細嚐，也需要具備一定的知識，至少在喜歡不喜歡之外，也能夠定義到他，知道他的存在因由，以及最迷人的是其後的故事，一個木桶一個故事，如人一樣獨一無二。

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威士忌有不同的產地、不同品種的原材料，木桶的藝術，調酒的工藝，還有環境因素、市場因素等，諸多的種種都是不可或缺的因素，但有那些是真正不可取締的？

法定因素

這裡特別要說的是蘇格蘭威士忌，自從1990年生效的「蘇格蘭威士忌法案」（Scotch Whisky Act 1988），規定了「蘇格蘭威士忌」必須要在蘇格蘭當地釀造、蒸餾與陳年，但當中穀物原材料不受限，這也大大增加了威士忌釀造的可能，畢竟穀物可以精挑細選後從外地運到釀造地，但相對地亦引起了人們對產地原汁原味的風土的迷思。此外，蘇格蘭威士忌酒精濃度不得超過94.8%，並必須要陳年三年以上。當然，陳年之後的酒不得加入添加物，但可以用焦糖與水調和。這法案除了確保了「蘇格蘭威士忌」這個品牌的質素，也令到消費者更安心地選購，因而奠定了蘇格蘭威士忌的獨一無二。

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<The Scotch Whisky Regulations 2009>詳細列明了蘇威的種種限制。（圖片來源：Legislation.gov.uk）

風土因素

說到風土，不少朋友馬上就想起葡萄酒，特別是法國，畢竟「Terroir」這個字是法文。指的是特別在某地方出現的環境因素，由陽光到土壤，以至是土壤中的微生物群，換言之這是不可取締的？舉個例，蘇格蘭威士忌當中可能以艾雷島特別出眾，其實只是因為其海島風味以及所盛產的泥煤風味與別不同，也非世人常嚐到的味道。然而，其實大部份的艾雷島威士忌廠的原材料都非來自艾雷島本土的，只有Bruichladdich這定酒廠採用當地產的麥芽。因為酒廠往往注重的是麥芽的產量而非味道，講求的是效率與一致性。然後，原來也非所有的艾雷島酒廠是在當地陳年威士忌的，這一點更加令人驚訝，畢竟我們所被吸引的是當地的海島風味，本應是在陳年時，慢慢地由空氣滲入酒中。換言之，只要想做一個風格的威士忌，可能可以有很多方法，而風土是很重要，但或者在生產的角度並非最重要。

Bruichladdich向來盡力堅持艾雷島本土製作（圖片來源：wikiwand）

文化因素

有時我們放入口的味道，是否真正來自酒液的味道？還是品牌營造出來的味道。以日本威士忌為例，口味上粗略分為兩大宗，分別是傳承自蘇格蘭、由竹鶴政孝創立的Nikka及旗下品牌，以及創造出日本淡麗口感的Suntory，其標誌品牌「響」，聞名的是其「Harmony」風格，觀其酒瓶設計就發現是來自廿四節氣的概念，以大自然四季變化融入口感之中。聽起來是否覺得很虛無？但喝入口又覺得並無不妥甚至真的喝得出來。這是日本出品的最大特色，日本人崇尚文化美學，總是希望透過「日本出品」而向消費者反映到自己的地方。