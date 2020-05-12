【男人就是永不成熟？】內心都是住著一個長不大的孩子

在10來歲的孩童時代相信大家都想快點長大，嚮往進入成年人的世界，但在真的成年後，無論事業上有多少成就、工作時的外表給別人的感覺多麼成熟，大部份的男人私下都依然像中小學時期，而重點是長大後男人在做這些事的時候往往比小時候更認真。可以說每一個男人的心底裡其實都藏著一個孩子，他們永遠都不會長大。「kidult」這個現象在現代就更為明顯。

喜歡打機、玩車、玩模型、玩Lego、看動漫、沉迷Marvel英雄片、熬夜看球賽，他們仍然喜歡與兄弟聚在一起做一些很無聊，甚至有些白痴的活動，然後會為這些很傻的事開心很久。然而，愛玩就是不成熟的表現嗎？這世界上有名的大細路有很多，世界公認的男神David Beckham就是一個Lego狂迷，有時甚至會專注地一直玩到深夜，連他的妻子都忍不住要把這個景象在instagram公諸於世。

而The Grand Tour的三位主持更可以說是「Kidult」的代名詞，他們到了50、60歲對車的興趣仍然沒有絲毫減退，而看他們聚在一起時做一些無聊又帶點瘋狂的行為亦成為了其他「Kidult」的樂趣。而香港代表當然是古天樂，他喜歡收藏的玩具及figure，藏品數量極多，甚至需要一個倉庫專門擺放它們，而其中有很多更是稀有的限量版，堪稱一間小型博物館。

暫時逃離現實殘酷

但是很多人都無法理解身邊男人的這種心態，為甚麼他們總不肯長大，要如此專注，放如此多的精力在這些被認為是不事生產，有時甚至有點無厘頭的事情上？其實我覺得正相反，就是因為得知成年人的世界有多複雜和殘酷，男人才會希望留住小時候那種只為了完成一件事後的滿足感而行動的感覺。況且，其實作為大細路並不代表不事生產，就像香港的Hot Toys，他們對於玩具的專注成就了一家出品質量令全世界驚嘆的公司，而Tesla的Elon Musk，他的管理風格絕對稱不上穩重，經常做一些毫無商業價值，純粹為好玩的舉動，例如在Tesler Model X加入跳舞功能，或無厘頭地推出一支噴火槍。但若然沒有了這些執著，這些天馬行空的想法，Hot Toys或Tesla亦無法打造出如此出色的產品。

所以，男人大唔透又如何？成熟is overrated。有時保有這種童心才是能成為一個更好的人的關鍵。