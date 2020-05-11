【13歲定80】奠定四個驚世成就之齡　美斯Bill Gates畢加索貝多芬

還記得那年13歲，你在做甚麼嗎？也許還在渾渾噩噩，每天想著放學回家玩甚麼；若是勤奮好學一點的，或許會思考一下如何爭取更好的學業成績，想想未來要當醫生、記者還是警察。13歲是一個奧妙的年齡，從小學轉到中學，從童年轉到少年，從無知轉到建立起個人思維，而以下這四個人，在13歲時，就已經為其一生的驚世成就，寫下了傳奇的第一筆。

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Lionel Messi

貴為當今足球壇中最享負盛名的超級巨星，美斯在魯營球場贏盡了掌聲和名利。10次聯賽冠軍、四次歐冠冠軍、六座歐洲金靴獎、六次歐聯神射手、六座金球獎及六次FIFA國際世界足球先生，回望美斯在巴塞隆拿效力時贏得的這一切，都是從他於13歲時，由紐維爾舊生體育會青年隊轉投巴塞隆拿的拉瑪西亞青訓營開始。

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Bill Gates

曾經在1995年至2007年的《福布斯》全球富豪榜中，連續13年蟬聯世界首富，淨資產高達1,063億美元，蓋茨於1975年創辦微軟，這家全球最有價值的電腦軟件服務公司，不但為他帶來十世都用不完的財產，更為今日的網絡科技奠下重要基石。而這一切，都是從他於13歲時，編寫出個人首個軟件程式「Tic-tac-toe」（井字過三關）開始。

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Pablo Picasso

要數近代最偉大的藝術家，畢加索想必榜上有名。生平創作過多達15萬件藝術作品，當中曠世名作無數，而且大部分都價值連城，包括幾幅以過億美元成交的作品《夢》、《拿著煙斗的男孩》、《裸體、綠葉和半身像》、《朵拉與小貓》。在他13歲時，就已經成功獲得巴塞隆拿美術學院越級取錄，更開辦了人生的第一場作品展。

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Ludwig van Beethoven

擁有「樂聖」稱號，貝多芬是史上最偉大的音樂家之一，即使在死後將近200年的今日，其音樂作品依然深深影響著無數音樂家，在音樂史上佔有極其重要的地位。而在他13歲的時候，就創作出其首部經典代表作《降E大調第三交響曲「英雄」》，為日後成名開創一系列先河。