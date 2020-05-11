化身型男廚神第一步　睇片跟米芝廚名廚學習烹飪秘訣

傳統的男主外女主內觀念已經過時，無論是想要贏取她的芳心，抑或希望為妻兒子女做頓家常便飯，懂得下廚是作為現代型男需要具備的其中一項條件。在這個網上資訊爆炸的年代，想要學習基本的煮食技巧，不需要特別報讀些甚麼烹飪課程，在google、youtube之類的資訊網站簡單搜尋，就有無數文字圖片甚至影片俱備的教學示範。

男人下廚無需特別花樣，穩打穩紮的烹飪技巧，加上簡單易用而且設計型格的煮食設備，就已經足以盡展魅力。當中焗爐可謂型男們最佳的煮食拍檔，無論是簡單地將醃好的肉扒丟進焗爐裡烤，抑或炮製焗飯肉批，都非常方便，而且近年更有一些焗爐特別配備自動清潔功能、多種加熱模式、甚至集齊蒸、燉、焗、煮、烤及真空慢煮等多種功能，方便製作不同食物。

Gaggenau 400系列蒸焗爐，集蒸、燉、焗、煮、烤及真空慢煮於一身，配備超精準的溫度調節及五種濕度調控，更自設綜合供水系統及配備全自動清洗系統，是型男家中必備的煮食設備。(圖片來源：Gaggenau))

最近13位城中名廚就與一個廚房家電品牌合作，聯手推出「Gaggenau Home Chefs Culinary Series 2020」計劃，透過一系列烹飪教學影片，教導男士們如何利用一系列簡單易用的煮食工具，炮製出一道道拿手佳餚，當中更包括多位米芝蓮星級餐廳的總廚，而且菜系更橫跨中、日、泰、法、美等。

參與是次計劃的13位名廚： Maxime Gilbert @ Ecriture（米芝蓮二星） Hideaki Sato @ Ta Vie 旅（米芝蓮二星） Daniel Calvert @ Belon（米芝蓮一星兼2020亞洲50佳餐廳第四位） 李文龍 @ 都爹利會館（米芝蓮一星） 黃永強 @ 文華廳（米芝蓮一星） Boonyapat Pariyasakul @ Aaharn（米芝蓮一星） 黎子安 @ Neighbourhood（2020亞洲50佳餐廳第19位） Nathan Green @ HENRY（2020 CNN全球最佳新餐廳） Jowett Yu @ 口利福 陳啓德 @ 川流 Satoru Mugokawa @ 壽司喰 Ricardo Chaneton @ MONO 前HAKU總廚Agustin Balbi

打頭陣的有位於香港瑰麗酒店的美式扒房HENRY的總廚Nathan Green，分享如何簡單地以一個煮食爐及一個烤焗爐，炮製出他家鄉的傳統名菜「牧羊人批」。及後，直至12月4日的每一或兩個星期五，13位名廚都會輪流透過影片示範製作一系列秘製食譜，滿足各位愛吃愛煮的型男需要。