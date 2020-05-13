【甜品酒之選】五款不同層次甜品酒　完美晚餐的壓軸品味

在晚餐後相信大家都會想來一點甜食作為結尾，但是有時吃一道完整的甜品又可能會太飽肚。在這個時候甜品酒就是一個非常適合的選擇。而甜品酒中最為人熟悉的當然是主流的Port和Icewine，但是其實世界各地都有使用不同的釀造方法、各種的葡萄來製作的甜品酒，因此它們的種類其實頗為繁多。如果你想進入甜品酒的世界，讓一些新味道刺激一下自己的味蕾的話，那麼以下介紹的數款會是一個很好的切入點。

1．Peller Estates Signature Series Cabernet Franc Icewine 2017

酒如其名，icewine是使用比一般收成期晚3-4個月，已因為寒冬的低溫而凍至凝固的葡萄，以低溫方法釀製的酒。晚收成的葡萄由於深度熟化，加上結冰的效果，榨出的汁遠較一般時期收成的葡萄濃，糖分亦更高，因此能製作出味道猶如甜點的icewine。

來自加拿大的Peller Estates使用了Cabernet Franc葡萄來釀製這款icewine，其中8成的原酒在不鏽鋼容器內熟成，而餘下的2成則使用法國橡木桶陳年。出來的酒帶口感濃厚，帶有紅莓、草莓的味道，亦有石榴和車厘子的香氣。

2．Blandy's 10 Year Madeira Rich Malmsey

而來自葡萄牙的madeira與icewine完全相反，在釀造過程中加入烈酒及經過高溫氧化，因此這種酒非常穩定，可以存放很久而不變壞。高溫的釀製方法使它的口感非常深邃，而Blandy’s出品的madeira更帶有堅果、乾果與焦糖的味道，極具層次感。

3．Fontodi Vin Santo 2007

很多甜品酒的釀製過程中都會有讓葡萄的糖分變得更集中的步驟，而Fontodi Vin Santo使用的方法是appassimento，即是在榨汁前利用自然風乾的方法去除葡萄的水分，令葡萄汁內的糖分更高。其後會在栗木或是橡木桶內陳年至少6年。釀造出的酒五味紛陳，帶有蜜糖、堅果及酸梅的味道。

4．Vidal-Fleury Beaumes De Venise Muscat 2013

介紹了3款甜味較重的甜品酒後，是時候來一個比較輕盈的選擇。這款Beaumes De Venise Muscat只會使用在9月份，葡萄糖分處於最佳平衡時採摘的Muscat à Petit Grain’s白葡萄來釀製，出來的酒帶有荔枝、蜜糖、乾果的香氣，同時酸味較其他甜品酒重，適合喜歡酸甜度均衡的酒客。

5．Füleky Pallas Tokaji Late Harvest

來自匈牙利的這款酒是另一個酸甜度較平衡的選擇。使用來自Tokaj產區的葡萄，帶有花、乾果、蜜糖的香氣，亦有輕微的青蘋果及菠蘿的味道，加上輕盈的口感，非常適合作為品嚐甜品酒的入門選擇。