「Spot」機械狗有甚麼本領　可能成為抗疫英雄？

機械人幫人救人，以前是電影中常見的橋段，原來於今天已經應用起來，不過並非機械人，而是機械狗！

「Spot」機械狗 (圖片來源：Boston Dynamics)

來自波士頓的機械人製造商Boston Dynamics早於去年就宣布推出名為「Spot」的四腳機械狗，有著可換電池、每次充電可運行90分鐘，具備360度視野、IP54防護等級，還可負重14公斤。「Spot」的可能性非常大，企業曾指出其最大的市場可能是娛樂，然而，現在這一刻疫症肆虐，「Spot」正好可以發揮本領。

新加坡政府已應用上「Spot」（圖片來源： GIN TAY）

疫症之下，最有效的抗疫措施就是保持社交距離。自上周起新加坡政府在中央公園派出「Spot」，如發現有人不遵守社交距離措施，沒有相隔至少一米，就會上前用女生的聲音作出勸喻，此外，「Spot」也可以計算公園內的總人數。

圖片來源：Boston Dynamics

另一方面，在「Spot」的家鄉波士頓，原來更加將之應用在醫院內，作為遙距醫療機器，可以對疑似患有COVID-19的患者作遠端分類，而配備的螢幕也可以讓醫護人員與患者作視訊溝通，醫護人員作為抗疫最前線，「Spot」有助於他們盡量減少與患者的直接接觸時間，除了減少醫護人員數量與工作，更能節省相當短缺的防護裝備。

除此之外，Boston Dynamics亦已著手發掘「Spot」更多的抗疫可能性，例如可以透過熱顯像攝影進行體溫檢測、以捕捉血管收縮變化來測量脈搏，如果裝上UV-C紫外線殺菌燈，甚至可以為各種空間消毒。