徠茲相機拍賣會　400件藏品現身　0系列原型Leica機估值百萬歐元

玩不玩相機都總有聽過徠卡（Leica）的鼎鼎大名，自1913年製作首部原型機Ur-Leica、以至在1925年發佈首部量產機Leica I開始，品牌不但一直都是最高品質攝影工具的代名詞，更不斷革新相機科技，而徠卡相機的一系列經典之作，亦成為一眾收藏家爭逐的珍品，故此以拍賣由徠茲及徠卡製造的珍貴相機藏品為主的「徠茲相機拍賣會」（Leitz Photographica Auction）亦應運而生。

來到第36屆的徠茲相機拍賣會，將於6月13日以全球直播形式舉行，今年共有超過400件極具珍藏價值的相機、鏡頭和配件供競投，有興趣的藏家可以透過登入線上拍賣、電話及傳真即時提交投標書。

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在眾多拍品中最矚目的當數曾於1962年至1973年間，由著名美國攝影師及攝影記者Walker Evans擁有及使用的一部黑漆版徠卡M2相機。Walker Evans是20世紀最重要的攝影師之一，鏡下曾經拍出無數經典照片，尤其紀錄下美國在經濟大蕭條時的社會狀況，現時其多件攝影作品都藏於美國各個藝術館內。這部M2是Walker Evans在晚年時擁有及使用的相機，後來至1973年贈送予他的私人助理，估計價值40,000至50,000歐元。

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而另一件亮點拍品則是一部灰漆版徠卡M2 Betriebskamera。當年徠卡僅生產了20部灰漆版M2相機送往在德國的美國空軍，並估計當中只剩餘10部仍然存世，可謂品牌有史以來最稀有的系列產品之一。這件生產序號為2071的灰漆版徠卡M2 Betriebskamera，更是於1958年至1962年之間製造的82部 M2 Betriebskamera中，唯一一部灰漆版，而與其他系列產品不同，這件拍品缺少了135mm framelines，估計價值400,000至500,000歐元。

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不得不提的還有一部徠卡0系列原型機。作為一部著名的過渡性樣品相機，0系列原型機在歷史上暫代了Ur-Leica和首批0系列量產型號之間的過渡期，展示出從原型樣品機至早期量產相機的技術開發進程，據說世上只有兩部，而另一部則是以黃銅製造。由於曾被用作測試機多年，這件拍品經歷了多次整修，而其歷史意義及罕有性令它更具珍藏價值，估計價值800,000至1,000,000歐元。