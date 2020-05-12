【單品咖啡】名字花多撩亂不知怎選　八款常見咖啡豆風味簡介

咖啡學問博大精深，從產地的風土人情到咖啡店如何烘豆，以至選擇哪種沖泡方法及咖啡師的技術手藝，當中每一個小細節都會影響到一杯咖啡的風味，不過當中最關鍵的還是產地。近年興起飲單品咖啡，透過單一產地的咖啡，感受當中的風土人情，不過全世界有超過60個國家有出產咖啡，而產地細分又有數以百款，眼看著藍山、曼特寧、耶加雪菲等的一堆名字，也真不知道怎樣選擇吧？以下為大家簡介一下八款常見咖啡豆的風味。

單品咖啡是近年興起的新趨勢。(圖片來源：Unsplash)

藍山：產自牙買加藍山山脈，風味濃郁、複雜而均衡，富有水果味和酸味，由於味道絕佳而產量少，故此價格甚高。

曼特寧：產自印尼蘇門答臘，口感厚實，帶點點木質焦糖味，香氣亦非常濃郁。特別注意，和其他常見的咖啡豆不同，曼特寧並非產地，而是印尼一族原住民的名字。

一杯咖啡背後包含著產地的很多故事。(圖片來源：Coffee Select)

耶加雪菲：產自埃塞俄比亞耶加雪菲，口感順滑，帶有獨特的花香及柑橘檸檬香，酸味特出而且餘韻細緻。

摩卡：這裡說的不是加入了朱古力的咖啡，也不是波旁豆的變種小圓豆，而是從也門摩卡港出口，產自也門瑪妲莉和山那妮等地的咖啡豆，而由於有多個不同產區，故口味也有不同特色。瑪妲莉口感厚實，帶特殊紅酒香和乾果味，口味微酸帶焦糖味。山那妮口感較薄，酸味亦不明顯，而莓果味濃郁。

每個產地的咖啡都有其特色。(圖片來源：Unsplash)

肯亞AA：肯亞的咖啡酸性強烈而複雜，帶有獨特的柑橘酸味，以及果核般的香氣。通常在肯亞咖啡豆後面，都會帶有AA、AB之類的字，是根據大小分級的意思，對味道影響不大。

爪哇：產自印尼爪哇島，口感細膩，酸度不高，帶黑莓與葡萄的甜味，均衡度好。

單品咖啡和精品咖啡是兩個不同的概念，卻互相牽引。(圖片來源：Freepik)

哥倫比亞：口感順滑，帶有濃郁的焦糖香氣，以及細緻的莓果香氣和酸香，果甜味明顯。

巴拿馬瑰夏：瑰夏（geisha）是近年最受注目的咖啡品種，尤共產自巴拿馬的瑰夏受不少咖啡愛好者追捧，充滿玫瑰和茉莉花香，並帶濃烈的熱帶水果甜味。