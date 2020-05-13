炎夏飲啤酒無禁忌　想不醉不肥可以如何選擇？

炎熱的盛夏來襲，男人的浪漫，當然是呷一口冰凍啤酒。然後問題就來了，不少朋友會懼怕啤酒肚，尤其是男士們到了一個年紀，工作拚搏又缺少時間運動，吸收了的就變成了超量吸收無地方消耗，以致到就連點一杯啤酒都要思前想後。年輕時家中雪櫃定必備有大量啤酒，睇波又好、傾談又好，都是當水喝的消暑良物，可是這位朋友已經愈走愈遠了⋯⋯有見及此，大家定要知道「零度啤酒」及「零糖啤酒」的存在。

各大日本啤酒品牌都有零度啤酒系列（圖片來源：Kirin）

「零度啤酒」並非小朋友飲品，而是特別因應現代人生活習慣需要而產生出來的產物。在歐洲或日本等地，零度啤酒已非常普遍，在便利店、加油站都不難看見，而近年香港也紛紛出現了。它出現的其中一個原因，是避免醉駕犯法和發生意外，當然也適合一些不勝酒力人士可以與朋友暢飲，它並非果汁、汽水、假啤酒，而是真的用上啤酒的釀法，釀製後會加熱至大部份酒精揮發，達到近乎零度的狀態，所以口感上雖然比一般啤酒淡，但也喝得出來自啤酒花的甘苦、麥芽的甜香以及碳化口感。

零度啤酒在便利店、加油站都不難看見，其中一個原因是避免醉駕犯法和發生意外。（圖片來源：網上圖片）

此外，其實大部份的零度啤酒都並非全無酒精，其酒精度數大約在0.5之下，多喝也未必會醉的數字，甚至很多國家的法例下都不會將之列為酒類。零度啤酒的市場愈做愈大，其目標受眾亦非年輕人，而是不能喝酒的如駕駛人士。伴隨著零度啤酒而來的，還有重要的零糖啤酒，例如日本啤酒Orion所推出「Zero Life」零糖啤酒，同時亦有推出零度啤酒「Clear Free」，各大日本啤酒品牌都有零度啤酒系列，去年麒麟啤甚至推出了一款「Kirin Body FREE」不只是零糖、零卡路里、零酒精，更是一款「減肥啤酒」，原理是啤酒中的「啤酒酵母」含有維他命B和鉻，它們不會減去你的脂肪，但前者有助脂肪代謝、燃燒熱量，而後者則可以穩定血糖，控制食欲。另外德國最大啤酒商Bitburger的零度啤酒也推出多年，甚至在香港的大型超市都有售了。

「Kirin Body FREE」不只是零糖、零卡路里、零酒精，更是一款「減肥啤酒」（圖片來源：Kirin）