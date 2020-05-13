【鬚系型男必讀指南】日常鬍鬚打理四部曲

戴了口罩快將四個月，雖然平日出街時遮住看不到，但每晚回家照鏡時看著臉上鬍鬚因為日日被焗住而逐漸變得蓬亂，心裡總是不勝唏噓，擔心或許抗疫成功後要剃掉重練。既然不捨得剃掉就要懂得好好護理，以下這日常的鬍鬚打理四部曲，要學！

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一.

鬍鬚既然被稱為男人的第二把頭髮，當然也要以同樣的方式打理。正如每日洗頭一樣，鬍鬚也需要恆常清洗，而且不是純粹用清水或普通洗面膏，而是用專為清潔鬍鬚及鬚下肌膚的清潔液（正如你洗頭會用洗頭水一樣），以洗清積藏的死皮、皮屑等污垢，防止因為滋生油脂細菌而導致皮膚發炎，並能令鬍鬚清爽一點。

(圖片來源：Beardholic)

二.

同樣道理，護理頭髮要用護髮素，鬍鬚也有修護油。每日在洗澡後或清潔鬍鬚後，塗上適量的鬍鬚修護油，能夠令鬍鬚保持柔順和富光澤，並帶有清新的香氣。除了修護油之外，鬍鬚比較長而且濃密的人也可選擇使用修護膏，質地較厚，持久力亦較長，並有造型功效。

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三.

還是同一個概念，打理頭髮會用髮梳，打理鬍鬚也會用鬍梳。用梳整理鬍鬚不但能避免鬍鬚蓬亂打結，更能刺激鬍鬚順著方向整齊生長。普遍來說，鬍梳分成梳齒密和疏兩種，梳齒密的主要用作打理長於上唇上方的鬍鬚，而較疏的用作打理長於下巴及兩側的鬍鬚。

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四.

最後當然是要定時修剪，以確保鬚型保持整齊潔淨。對於普遍來說鬍鬚不長不密的香港人，上唇上方的鬍鬚應該平整地貼齊於上唇外，盡量避免長度及唇，而下唇以至兩側的鬍鬚則呈一個倒三角形狀，在臉蛋正中間的鬍鬚要比兩側的稍長。