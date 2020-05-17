【EYEVAN 7285回歸基本】堅持著人手製作　日系簡約時尚復古元素

EYEVAN 7285的確將復古眼鏡潮流推到極致，尤其是組件結構以至整體的展現方式，令人明白到什麼才稱得上是上乘之選。我們喜歡EYEVAN 7285全因它具有歷史背景的撐腰，同時亦是日本流行文化的一部分。我認為真正懂得欣賞日本手造眼鏡的朋友，大多數以品質行先，而能夠成為當中的一線位置，EYEVAN 7285必定有其法寶所在。

簡約文化能成為近代潮流發展的重要因素，某程度上是反映出當時的經濟環境，以至人民對生活質素的追求。大大的Logo對於今時今日的社會已不合時宜，我們著重質量，至於EYEVAN 7285則以精工來換取掌聲，而作品中你會發現出一種內斂和實在感，一種內藏著靈魂般的實在感覺。

每季EYEVAN 7285所拍攝的Image一直表現出品牌的核心價值，簡潔明瞭。（圖片來源: eyevan7285.com）

藝術時尚的結晶品

若要談及近年最具人氣及影響力的日本眼鏡品牌，相信EYEVAN 7285必定榜上有名。事實上品牌從製作水準到包裝伎倆，每一項都超越國際級水準，同時亦證明了復古元素仍然是市場上最被重視的一環。要講EYEVAN 7285相信就要由EYEVAN開始講起，聽說品牌是由山本光學與VAN Jacket Inc. 共同所創立，而山本光學本身是一間鏡片製造商，以生產粉塵防護目鏡為主。直到1972年，他們決定共同合作並推出眼鏡品牌EYEVAN。2013 年，在山本健治先生的重組下，品牌決定在名字後加上「7285」的數字，「72」是指品牌創立的年份；「85」則代表在 1985 年成功進軍國際市場的意思。

傳統脫變、成為當代時尚單品

EYEVAN 7285是延續了EYEVAN過往的信念，同時堅持著人手製作，打造出一個無可挑剔的眼鏡新概念。要達到高檔次等級，品牌先把EYEVAN舊有的設計手稿蛻變為養分，並結合歷史遺留下來的產物，例如復古眼鏡、望遠鏡及各種與眼鏡有關的物件，繼而衍生出EYEVAN 7285的設計精髓。品牌就是所謂「越㗳越有味道」的那種，只要你懂得生活，自然會明白。特別要留意作品的每一個細節，你可感受到有如工藝品般的美態，一種包含日本傳統與歐陸風情結合的風格。

10 EYEVAN系列

EYEVAN 7285講求藝術與美學共融，而優質的組件也為它們帶來一致讚賞。由於近年時尚圈興起一股金屬框熱潮，有見及此品牌們亦相繼推出自家款式，務求能分一杯羹。市場上眾多的作品中當然是高下立見，但EYEVAN 7285的水準確實是站於一線，尤其是它們所推出的10 EYEVAN系列，把現代流行的簡約時尚推至另一層次，不僅在視覺上，就連最直接的佩戴感也是無與倫比。10 EYEVAN最厲害的地方，在於設計簡潔而不花巧，而就是這種高端感使得10 EYEVAN成為近年最火紅的人氣眼鏡系列。