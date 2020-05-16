非凡夫婦的不平凡　將一生藝術品全捐出

我相信，大家都認同錢係買唔到品味。無論你財富有多雄厚，這跟你的品味一點關係也沒有。所以在街上經常一眼就認出誰是土豪，以下的真人真事告訴大家熱衷勝過財富。

年輕的Herb & Dorothy（圖片來源：New York Times）

紐約市有一對夫婦，Herbert和Dorothy。他們是平凡中的平凡：老公在紐約郵政局工作、太太則在公共圖書館當館長，但他們卻是世界上首要的當代藝術收藏家！你可以想像到，一個郵差和一個圖書館長，收入不可能太高、那怎麼能夠成為世界收藏家？Herbert和Dorothy在交往時已經懂得大家對藝術品的愛慕，並且一起參加美術課程。這對非凡的夫婦在1962年結婚，後來購買了第一件藝術品：約翰·張伯倫（John Chamberlain）的小碎金屬雕塑。慢慢地，他們開始了收藏的習慣。但以兩個公務員收入的水平，有一定的限制，唯一的標準就是藝術品必須能夠用的士或地鐵帶回家。

為藝術犧牲享受

他們喜歡與創作新藝術的年輕人或寂寂無名的藝術家交朋友。因此，他們的收藏並不需要通過畫廊購買，把金錢直接給予藝術家。因為資源有限他們利用信貸購買，經常以漫長的時間付款。夫妻沒擁有汽車，不去度假，吃的晚餐也是最簡單的食物。兩人只會間中去附近的餐廳用膳。生活十分樸素，幾乎把所有的資源都奉獻於藝術上。

兩夫妻居住在狹窄的紐約公寓，細小的房子只有一個房間，但整間公寓都佈滿了他們的收藏品。到過他們家的都知道那混亂情況不是開玩笑，尤其是他們的床。床下墊了厚厚的畫，據說當收藏品愈來愈多，他們的床也愈來愈厚！

Herbert和Dorothy的一生，以微小的收入建立了龐大的收藏。在1992年已經收藏超過2,000件作品，當時更把全部的蒐集捐贈給國家博物館。訪問夫妻時，他們都說因為國家博物館並不收入場費，並且從來都不把東西賣出，所以選擇此博物館來捐贈。後來在2008年，這對夫妻又一次面臨類似情況，家裡的藝術品太多，最終便創作了一個新概念，在美國50個州中的每個博物館都收50件藝術品。這麼，他們的藝術收藏就能夠在整個美國被公眾欣賞。這對夫妻的事跡在2008年被拍攝成紀錄片。

Herbert在2012去世，享年89歲。

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