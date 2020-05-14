從棒球帽上的標誌　認識美職棒三巨頭球隊

棒球帽是常見的時尚單品，尤其走在香港街頭上，經常會見到不少型男索女都戴上一頂，而通常上面都會有個大大的標誌，當中出場率最高的是個類似「N」和「Y」兩個字母合併起來的標誌，此外，「LA」和「B」也非常常見。根據非正式統計，在街上問戴著棒球帽的人知否帽上那個標誌代表甚麼，十之八九都未必識答，但作為有品味型男如你，又豈能不了解一下。

既然叫得棒球帽，帽上的標誌當然與棒球有關，而這些標誌就是美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball，MLB）裡30支賽隊伍的球隊帽徽（球隊隊徽未必相同），通常是根據球隊所在地城市的簡稱拼湊設計而成，也有少部份是根據所在地灣區或隊名設計的。

紐約洋基棒球帽。(圖片來源：Getty Images)

紐約洋基（New York Yankees）

位於紐約布朗克斯區，是MLB自1903年由國家聯盟（National League）及美國聯盟（American League）共同成立以來最成功的一支球隊，曾經多達40次打入世界大賽（由當屆國家聯盟及美國聯盟的總冠軍對壘），並27次奪得世界冠軍。由於其成績斐然，加上優秀的市場營銷策略，是當今最具人氣亦是最多人認識的棒球隊，並以46億美元在《福布斯》的最具價值球隊排名中排在全球第二（第一是美式足球隊達拉斯牛仔）及MLB第一。雖然洋基隊以中粒粒皆星聞名，但近年成績甚差，在過去10年均未能晉身世界大賽。

紐約洋基是MLB歷史成績最佳的球隊。(圖片來源：Getty Images)

相信不少眼利的人都會發現，存在另一個同樣以「NY」為藍本但設計稍有不同的帽徽，曾經聽一個對MLB不認識的人說過，以為那是翻版，但其實那是另一支位於紐約的球隊紐約大都會（New York Mets）的隊徽。

洛杉磯道奇棒球帽。(圖片來源：Getty Images)

洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）

成立於1883年，球隊初創時原本位於紐約的布魯克林區，直至1958年才遷至洛杉磯，並一直維持至今。作為一支已經創立了137年的豪門球隊，洛杉磯道奇在MLB歷史上擁有一個算是不錯的成績，曾經20次打入世界大賽並六次奪冠，在現今30支隊伍中第六多世界冠軍頭銜，不過近年的成績卻是叫人失望，雖然在2017及2018年連續兩年打入世界大賽，但均分別敗給候斯頓太空人及波士頓紅襪（由於兩隊均被指控偷取暗號而備受爭議），連續31年未能贏得世界冠軍。然而話雖如此，由於背靠洛杉磯荷理活，球隊擁有眾多明星球迷，亦因而為其帶來數量極為龐大的死忠球迷，更多次刷新球迷數量紀錄。

洛杉磯道奇近年成績令人失望。(圖片來源：Getty Images)

傳奇球星Jackie Robinson是首名出戰MLB的黑人球員，更獲選當年最佳新球員。(圖片來源：Getty Images)

球隊的另一個重要看點是，傳奇球星Jackie Robinson在1947年4月15日首次以魯克林道奇隊的先發一壘手身份參賽，是歷史上首位在MLB亮相的非裔美國人，對美國民權運動具有象徵意義。

波士頓紅襪棒球帽。(圖片來源：Getty Images)

波士頓紅襪（Boston Red Sox）

創立於1901年，與紐約洋基同樣是美國聯盟八支創始球隊之一，雖然「紅襪」這個隊名自1908年開始已經啟用，但真正以全紅球襪作為隊服，是在2003年才開始。波士頓紅襪是在MLB歷史上，成績第三最佳的球隊，曾經13次打入世界大賽並九次奪冠，而且還是1903年首屆世界大賽的冠軍得主，當時以五勝三敗的成績擊敗匹茲堡海盜。雖然由於主場館芬威球場（Fenway Park）作為整個MLB中歷史最悠久的球場而座位數量較極少（37,755個），但卻擁有最長的連續滿座率紀錄，由2003年5月15日至2013年4月10日的10年間共820場賽事，球隊均是每場都滿座。

波士頓紅襪在歷史成績及球隊價值均排在MLB第三名。(圖片來源：Getty Images)

也許有人會好奇，紐約洋基是歷史上成績第一最好，而波士頓紅襪則排在第三，那麼第二名又是哪隊呢？答案是筆者個人最喜愛的球隊聖路易紅雀（Saint Louis Cardinals），位於中部密蘇里州的聖路易斯，曾經19次打入世界大賽並11次奪冠。雖然擁有絕佳的歷史成績，但由於並非位處美國的大城市（按人口僅排名全美國第58），故此對於不認識棒球的人來說，並非甚麼著名球隊。