木村拓哉一日一帖的生活日常　男神人氣魅力仍高不可攀

全球疫情持續蔓延，居家時間多的是，最好做甚麼？當然是打開社交平台，看看同樣被逼「宅在家」的名人偶像們的最新動向。說到最近的火熱話題，又怎少得木村拓哉正式開設Instagram個人帳號！

直至今天，木村拓哉的Instagram已有160萬人追蹤（圖片來源：IG/takuya.kimura_tak）

木村拓哉無疑是沒有退下來的潮流指標，但自從2016年所屬的SMAP解散後，這位男神開始獨立發展，繼推出個人專輯也接拍不少廣告，還有拍攝日劇《A LIFE～心愛的人～》、電影《無限之住人》等，可惜的是收視都不如理想，直到近年其二女兒木村光希出道才以爸爸的身份再度掀起熱話，令人有點擔心木村男神之名是否不再？直到近日開立Instagram，極短時間內就吸引過百萬人追蹤，足證其高人氣仍高不可攀。

木村首個帖子就解釋了開立Instagram帳號的原因（圖片來源：IG/takuya.kimura_tak）

木村首個帖子就解釋了開立Instagram帳號的原因，正是由於疫情影響，希望可以與粉絲有更多的接觸與互動，此外也交代了接拍了的日劇《BG終極保鏢2》亦繼續停工。有趣的是，到今天已經超過160萬追蹤者，但木村只有追蹤一個帳號，並非其妻子、兩位女兒，而是傑尼斯事務所的「Johnny’s Smile Up ! Project」企劃的官方帳號。此外，傑尼斯事務所向來相當重視旗下藝人的肖像權，行事作風也比較保守，但作為藝人與粉絲互動也相當重要，所以直至去年事務所才讓旗下藝人開設Instagram，而第一人正是山下智久。

木村的帳號現暫以一日一帖發布，早前適逢母親節男神也獻上一束藍色康乃馨；大部分帖子都會寫上「STAY HOME!﻿ STAY SAFE!﻿ STAY POSITIVE‼︎﻿」向全球粉絲們打打氣，而昨天的帖子，更畫上了《海賊王》的著名角色紅髮，可能大部分朋友都知道，木村正正是《海賊王》的忠實粉絲，甚至曾在作者尾田榮一郎家中烤肉！