酒場如戰場？酒場禮儀要留意　職場要知、紳士必備

酒場與職場向來密不可分，不論是不同的地方文化，有人以酒場作為傾生意的地方，大多卻作為工作後聯誼，與同事飲飲酒，如果是飲開之人當然應付得遊刃有餘，但就算是否愛酒之人也定必會經歷，就要知道在酒場如何保持禮貌以及良好氛圍。

酒過幾巡仍談笑風生，靠的不只是酒量（網上圖片）

說話節奏

就算不勝酒力，也可以輕鬆遊走於酒場之間，重點就在於說話。雖然酒後很難控制說話的速度，但也不能太過高談闊論，甚至搶走了身邊人的說話機會、聲線壓過他人，就無法順利溝通了。發現到這個情況可以先暫緩自己的說話速度，盡量溫和，溝通是相方的事，對方也會意識到而配合。控制好聲量與節奏，從容大方，突顯出成熟男人的味道。

大夥兒出來，別各有各玩（圖片來源：Shutterstock）

別安於二人Comfort Zone

若非一對一，就要掌握好交流對象，提升在朋友間的整體印象。容易緊張的朋友，自然會找最相熟、最有話題的朋友來傾談，但其實某程度上也是一個不太禮貌的做法。既然一班人出來，都要互相尊重，當然可以舒舒服服地安於二人的Comfort Zone，但宏觀點去看，旁人可能想與之交談也難以入手，這樣往往在聚會之後反而增加了隔膜。

敬酒不飲就要飲罰酒了（圖片來源：GETTY IMAGES）

敬酒禮儀

酒過三巡，總會有敬酒的時候。不同的地方都有不同的敬酒禮儀，但有幾點是不變的，第一是若非當晚的主角或當中地位高的人盡量別以一人敬多人，感覺上會相當唐突，也有刷存在感的感覺。此外，敬酒碰不碰杯都可，但如果碰了，也盡量別喝得比人少，當然，如果對方相當豪氣地一口氣乾了，也可以因應自己情況婉拒，對方大多會尊重，別強撐得到反效果。還有的是，酒杯盡量別空著，就算不想喝酒，喝多了想休息、要駕車不能喝酒等，可以點其他飲品或要一杯水，在酒場讓酒空著，就如在餐廳不點食物一樣奇怪。

識英雄重英雄，別以酒量行先，知識也是魅力所在（網上圖片）

以酒換酒

最後，不論酒量有多好，也總會有一兩種酒是不喜歡的，又或者是人人在喝烈酒自己卻受不了，可以如何婉拒？禮儀是要學習回來的，首先可以增長一下酒類知識有備無患。例如覺得威士忌太烈又不好意思去說，可以說不喜歡，也要提出自己喜歡的，可能是知道這家酒吧有出色的雞尾酒想試試、想品嚐一下近年時興的清酒、未試過的產區的葡萄酒、這一刻當造的梅酒，覺得很熱想先喝啤酒⋯⋯以酒換酒，往往是最舒服的方法，就算被知道酒量真的沒有別人好，也有著深厚的知識，擺出一副知性紳士的姿態，輕鬆應付酒場情況。