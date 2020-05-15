開始計劃一個尋找自我的高質禪修之旅　沐浴在絕世美景之中

每次與朋友談起去旅行，只能回答一句不要再說了。但與此同時，仍令人深深感受到去旅行的珍貴之處，甚至與不少朋友一樣，開始更認真計劃一個高質素的行程，當疫情一減退，馬上拖著另一半出發！

峇厘島Amandari（圖片來源：Aman）

說到高質體驗，不得不提安縵（Aman）這個酒店集團，是為去旅行住宿的極致，甚至有一班以住遍世界各地的安縵酒店為目標的「安縵迷」。安縵除了居住環境一絕，與周邊環境融入，也著重釋放心靈的體驗，往往能提供一個發人深省的空間，讓每個時刻都能夠回味悠長，得到內心嚮往的平和。而且各地的安縵都各具特色，例如峇厘島Amandari坐落於青翠的稻田之上，與當地社區聯繫緊密，可以學習當地古老傳統，甚至進行靈氣療癒靜修。而爪哇的Amanjiwo則與聯合國教科文組織世界遺產婆羅浮屠距離度假村僅兩公里，這座全球最大的佛教遺跡周邊清幽而充滿美景，是調和身心狀態的理想之所。這種自我內在的修煉，恰恰就適合大家在這個世道紛亂下的時期，作出某種調適。

越南Amanoi（圖片來源：Aman）

至於希臘的Amanzoe就在雅典衛城之上，可以俯瞰湛藍的愛琴海，感受加勒比海自然保護區的原生態風光，以自然之力讓身體回復平衡與活力。日本的Amanemu則可以學習日本正念禪修方式，坐落於伊勢志摩國家公園海岸，推出壓力管理沉浸式計劃讓現代人放慢腳步，重獲內在寧靜。想身處於高山絕地，又有位於神秘國度不丹的Amankora，五間小屋分布於山谷之中，客人可以體驗量身定制的高海拔終極訓練計劃，在高達7,000米的喜馬拉雅山峰之間全神貫注於呼吸和步行，也可以沐浴於古老的森林之中。有沒有想過在美國西部荒野中禪修？猶他州的Amangiri在納瓦霍族國家保護區之中，陽光、峽谷、日出日落與滿天星斗，與另一半暫時放下自在，忘卻自我，或許這就是新時代的旅行意義。