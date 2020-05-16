【型男護理必讀】品味男士不能忽略的三個細節　從自身修為開始

品味這門學問，從來都是在細節裡見高低。成熟男人的品味，很大程度是從生活歷練的累積而來，對細節的敏感度和專注度，也隨年月而增長。他們除了對衣著、配飾、名車、美酒等身外物的細節重視，對於個人自身的各項細節，同樣一絲不苟。

男人的品味細節不止局限於衣服鞋襪，身體上的修飾也是一種長期修為。（圖片來源：Freepik）

1．剃鬚前後護理不可少

之前介紹過面形與鬍鬚的配搭，相信男士們都蠢蠢欲動，然而男士們也不可忽略剃鬚的一些基本法則，畢竟剃鬚會有令皮膚發炎的風險，就算鬚形如何完美配合面形，若弄得一臉紅腫，絕對是得不償失。剃鬚前的第一步就是清潔，首先用潔面乳徹底去除油脂和污垢，之後要用熱毛巾敷面約半分鐘來軟化鬍鬚。剃鬚並不是愈乾淨就愈好，應儘量避免逆剃和不要剃得太貼面，如使用剃鬚刀，應配合剃鬚膏或泡沫，如使用電動鬚刨，因沒剃鬚刀般貼面，皮膚發炎的機會會較低，剃完後應以凍水沖洗，避免毛孔擴大。

筆者也建議使用含酒精成份的鬚後水，因其具備殺菌消毒及收縮毛孔的功效，加上含有修復成份，讓皮膚更快回復狀態。至於最佳剃鬚時機，就是在淋浴之後，因為這時鬍鬚的狀態較軟，濕度也較高，也較容易剃得乾淨和減少刮損的機會。最後男士們最容易忽略的，是剃鬚刀的用後處理：取出剃鬚刀的刀片，用清水洗淨後用酒精浸泡，再自然風乾便可。電動鬚刨則可使用專用清潔液來清潔消毒，如沒有清潔液，可使用溫水下加小量肥皂沖洗，用軟刷子清潔後再行風乾。

如使用剃鬚刀，應配合剃鬚膏或泡沫，避免「乾剃」。 （圖片來源：Freepik）

2．向雜亂眉毛說不

相比鬍鬚，一般男士都較忽視眉毛的修整，但筆者近年卻剛好相反。不論男女，眼眉的形狀、色澤、眉毛的濃密度等，都影響到一雙眼睛的美感。無論眉毛濃密與否，雜亂無章的怎看也不人會順眼，因為這樣會破壞眉形。最基本的修整方法，首先是將眉毛用眉梳理順，然後用眉鉗或修眉刀將眉心、眼皮上的雜毛去除；如發現眉身有逆向生長的眉毛，可將之拔除，但如果眉毛本身不夠濃密，就可以略去這步驟。如果男士們想自己的眉形更配合眼形、甚至面形，筆者建議找專業技師幫忙。同樣，眉毛較稀疏的男士，也是找專業的較合適，現在坊間有很多專為男士而設的修眉服務，效果也很自然好看。

眼皮上一般都比較多雜毛，只要用眉鉗清除一下便可突出本身的眉形。（圖片來源：Freepik）

3．整齊貼邊指甲

筆者偶爾會外出修整指甲，但因疫情持續已沒去很久。其實男士們修整指甲的工序，已經較女士的簡單很多，只要整齊貼邊便可，以下都想分享一下「偷師」得來的指甲護理心得。基本上，男士們在家修整指甲，只需要四件東西：兩把大小各一的指甲鉗、一把磨甲棒和一支指甲營養液。首先用大指甲鉗剪去上方指甲，之後用小的指甲鉗調整弧度，然後修剪指甲的左右兩邊。當剪成理想的貼邊長度後，就用磨甲棒較幼細的一邊來研磨，指甲邊緣由原本鋒利的狀態，經研磨後就會變得順滑。之後再塗上營養液，維持指甲濕度，約半分鐘後，指甲邊緣的角質會被營養液軟化，這時候便可用較小的指甲鉗將之剪走，然後再補塗一次營養液就大功告成。現在除了護手霜，筆者都會隨身帶著一支指甲含茶樹油成份的指甲營養液，時刻保持指尖濕潤光滑。